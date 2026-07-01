大陸民族團結法上路 賴清德：絕不接受中共統戰黑手伸進台灣社會

中國大陸今天開始實施「民族團結進步促進法」，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，這不僅引發國際上的高度憂慮，也對包括台灣在內的國際社會帶來跨境鎮壓與寒蟬效應，期待國內不分黨派與朝野，都能與政府一起守護人民安全，捍衛民主台灣不會成為中國台灣。

賴清德指出，中國政府不顧這些日子以來，包含聯合國、歐洲議會、各國政府、人權組織與智庫等國際社會的強烈關切與反對聲音，執意通過這部以團結之名，行同化與消滅之實的惡法；顯示中國政府正在極權與獨裁的不歸路上越走越遠，完全違反世界潮流，也凸顯台灣與中國的差距越來越遠。

賴清德說，台灣是擁有多元族群、相互尊重與包容的國家，台灣對待不同族群的核心價值是多元與相互尊重，這就與中國試圖利用「民族團結進步促進法」想達成的消滅與強制同化，存在巨大差異，顯示出民主台灣與威權中國，最根本的不同。

賴清德表示，中國政府這些年來，把社會上的不同意見、不同信仰、不同文化與不同的認同都視作對共產黨政權的威脅；現在更要求所有人民都只能有一種聲音、只能說同一種語言，甚至只能信仰習思想與中國共產黨，否則就要遭遇極權政府的威脅恐嚇與迫害入獄，這絕對不是一個民主國家可以接受的表現，更不是一個對自己有信心的大國會出現的作為。

賴清德指出，這部惡法所威脅與影響的不只有中國內部的人民，而是中國政府進一步升級所謂的長臂管轄，對境外進行跨境鎮壓攻擊，任何國際上的政府、官員、民意代表、組織、企業或個人，都可能因為這部法律而遭受無理的打壓與制裁。

賴清德說，過去中共已經對台灣進行了超過110項的跨境鎮壓作為，未來也必定試圖進一步擴大其適用範圍、製造寒蟬效應、威脅台灣人民屈服於中共威權，「我要強調，我們絕不會接受，更不會坐視中共想要把紅色恐怖與統戰滲透的黑手伸進台灣社會」。

賴清德表示，面對中國的威權擴張與步步進逼，執政團隊會繼續密切關注相關情況、建立預警機制與盤點反制措施，守護人民與國家，會更進一步強化全民識讀與公務員教育訓練、強化排除中共統戰企圖；針對中共的跨境鎮壓，建立預防及反制工作，並規劃完善援助及保護機制。

賴清德指出，政府也會強化國際合作，運用各種管道積極向國際發聲，力抗中共打壓，維護國家主權尊嚴，並與友盟國家建立合作機制，強化國際參與，合作反制中共跨境鎮壓，積極揭露中共對人權的侵犯。

賴清德說，他也要再度呼籲國人提高警覺，密切關注在赴中國求學、經商或從事兩岸交流活動中可能會面臨的各項風險，政府也會持續加強相關的規範與提醒，與國際民主陣營一起反制中國跨境鎮壓、捍衛普世價值與基本人權。