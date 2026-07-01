陸「團結促進法」即日起實施 賴總統：努力捍衛不成為「中國台灣」

賴清德總統兼民進黨主席1日於民進黨中執會表示，中國的《民族團結進步促進法》在今天正式實施，不僅引發國際上的高度憂慮，也對包括台灣在內的國際社會帶來「跨境鎮壓」與「寒蟬效應」，盼國內不分黨派與朝野，與政府一起守護人民安全，捍衛「民主台灣」不會成為「中國台灣」。

他提到，中國政府不顧這些日子以來，包含聯合國、歐洲議會、各國政府、人權組織與智庫等國際社會的強烈關切與反對聲音，執意通過這部「以團結之名，行同化與消滅之實」的「惡法」。

賴總統指出，這顯示中國政府正在極權與獨裁的不歸路上越走越遠，完全違反世界潮流，也凸顯台灣與中國的差距越來越遠。

他說，台灣是擁有多元族群、相互尊重與包容的國家。台灣對待不同族群的核心價值是「多元與相互尊重」；這就與中國試圖利用《民族團結進步促進法》想達成的「消滅與強制同化」存在巨大差異，顯示出「民主台灣」與「威權中國」最根本的不同。

他表示，中國政府這些年來，把社會上的不同意見、不同信仰、不同文化與不同的認同都視作對共產黨政權的威脅；現在更要求所有人民都「只能有一種聲音」、「只能說同一種語言」甚至「只能信仰習思想與中國共產黨」，否則就要遭遇極權政府的威脅恐嚇與迫害入獄。

賴總統強調，中國的作為，絕對不是一個「民主國家」可以接受的表現，更不是一個對自己有信心的大國會出現的作為。

賴總統指出，這部惡法所威脅與影響的不只有中國內部的人民，而是中國政府進一步升級所謂的「長臂管轄」，對境外進行「跨境鎮壓」攻擊。任何國際上的政府、官員、民意代表、組織、企業或個人，都可能因為這部法律而遭受無理的打壓與制裁。

過去中共已經對台灣進行了超過110項的「跨境鎮壓」作為，未來也必定試圖進一步擴大其適用範圍、製造寒蟬效應、威脅台灣人民屈服於中共威權。賴總統強調，我方絕不會接受，更不會坐視中共想要把「紅色恐怖」與「統戰滲透」的黑手伸進台灣社會。

面對中國的威權擴張與步步進逼，執政團隊會繼續密切關注相關情況、建立預警機制與盤點反制措施，守護人民與國家。也會更進一步強化全民識讀與公務員教育訓練、強化排除中共統戰企圖；針對中共的「跨境鎮壓」，建立預防及反制工作，並規劃完善援助及保護機制。

同時，我方也會強化國際合作，運用各種管道積極向國際發聲，力抗中共打壓，維護國家主權尊嚴，並與友盟國家建立合作機制，強化國際參與，合作反制中共跨境鎮壓，積極揭露中共對人權的侵犯。

他再度呼籲國人提高警覺，密切關注赴中求學、經商、從事兩岸交流活可能會面臨各項風險。政府將持續加強相關規範與提醒，與國際民主陣營一起反制中國跨境鎮壓、捍衛普世價值與基本人權。