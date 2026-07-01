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賴總統：在野黨版無人機條例侵犯行政權 回歸年度預算恐排擠支出

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統兼民進黨主席1日於民進黨中執會表示，在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權。聯合報系資料照
賴清德總統兼民進黨主席1日於民進黨中執會表示，在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權。聯合報系資料照

賴清德總統兼民進黨主席1日於民進黨中執會表示，在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權；更重要的是，若完全回歸年度預算編列，不僅將大幅增加單一年度財政負擔，也容易受到預算額度限制，排擠教育、社福等其他重要的公共支出。

賴總統表示，面對國防自主無人載具建置的迫切需求，為確保國軍戰力持續提升，行政院已於6月18日提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，送交立法院審議。

賴總統說，希望透過特別條例，加速推動無人機、無人艇等無人載具的研發、生產及採購，厚植國防自主能量，強化台灣整體防衛韌性，並帶動國內無人載具產業發展。

他提到，不過，上周五立法院院會，在野黨團聯手將行政院版特別條例草案暫緩列案。本周，國民黨與民眾黨也陸續表示，將提出各自無人載具條例版本，並以特別預算有迴避監督之虞為由，主張相關經費應回歸年度預算編列。

他強調，在野黨提出無人載具條例，違反憲政分立原則、侵犯行政權，更重要的是，無人載具技術發展日新月異，國軍建軍備戰更具有高度時效性。

賴總統說明，若完全回歸年度預算編列，不僅將大幅增加單一年度財政負擔，也容易受到預算額度限制，排擠教育、社福等其他重要的公共支出，更難以即時回應建軍需求。

賴總統表示，透過特別預算，在明確的預算規模與執行期限下，搭配對無人載具的大量採購，可提供產業穩定、延續且可預期的長期訂單，降低業者投資的不確定風險，讓國軍建軍與國防自主產業同步發展。

面對地緣政治局勢變化與現代戰爭型態演進，建構不對稱戰力是一場與時間賽跑的國防工程。

他說，目前，台灣無人載具產業以「非紅供應鏈」及「軍民兩用」為核心，整體產值正邁入快速成長階段。面對國際供應鏈重組及國防採購需求提升，政府希望藉由提升國防自主研製能量，帶動整體產業持續升級，掌握國際合作的新契機。

為了強化國軍戰力、展現台灣自我防衛的決心，也為了把握與國際安全供應鏈接軌的重要時刻。他呼籲立法院朝野各黨，以強化台灣整體防衛韌性為共同目標，共同支持行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例》草案，並儘速完成審議，攜手厚植國防自主能量，共同守護台灣安全。

無人機 賴清德 行政院版

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