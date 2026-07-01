賴士葆稱若據實編無人機預算不會刪太多 顧立雄：發言會記錄在公報上

國民黨立院黨團提出黨版無人機發展條例草案，國防部長顧立雄質疑，藍營能不能確保不刪減每年要求編列的400億元預算？並批評國民黨團違反行政立法分立原則。面對立委賴士葆宣稱若把握「據實以編」的原則就不會刪太多，顧更反譏：賴的發言會記錄在立院公報上。

國民黨提出黨版無人機發展條例草案，提出6年2400億元預算額度，除了採購無人機之外，還計畫推動相關產業，不過將納入年度公務預算。民眾黨也提出黨版草案。

顧立雄在回應立委羅美玲質詢時指出，國民黨版草案要求每年編列400億元，將形成立委立法，違反行政立法分立原則。因為預算權的提出都是根據需求方的作戰需求。

顧立雄說，國防部提出的濱海攻擊型、濱海監偵型或無人艇等部分，都是根據我方的作戰需求所提出來；其他包括垂直起降型無人機、銳鳶二型無人機，甚至是未來新出現的無人載具，究竟應該要編列多少預算，才合乎需要的戰備能力，這是應該由國防部審慎思考。

他質疑，軍方要先有作戰需求，在整體規劃書等建案文件都齊全後，才會提出供立委審議。現在國民黨版不知道是怎麼計算出來的，也不知道沒有考慮到軍方的作戰需求就直接說400億元。

顧立雄並說，他無法理解國民黨版中的主管機關和主辦機關是甚麼意思？

國民黨立委陳永康表示，朝野星期五就會討論這個議題，到時候會私下再跟國防部解釋。陳永康說，在野黨不會為國防部決定要打什麼仗；也不會說框了一筆預算又把它砍掉，更不會當成掐住行政部門脖子的手段。

顧立雄面對立委賴士葆的質詢時反問，國民黨要行政部門每年編400億元預算，會不會絕對一毛不刪？賴士葆先嗆顧立雄不要反質詢，不過也說「不會一毛不刪，但刪的不會很多。」顧立雄說「賴委員的發言會列入公報紀錄喔」並稱希望賴士葆是代表國民黨團發言。

賴士葆強調，如果國防部的預算據實以編、透明化、沒有圖利特定廠商、遵循政府採購法，就刪得少；若又老是交給特定幾家廠商，那一定大砍特砍。他說，無人機技術需求升級非常重要，因此要提到經濟委員會由經濟部審查主管。而且年度預算的規定嚴格，監督力道才會足夠。顧立雄則強調，就算是特別預算，也仍要送到委員會和院會通過。