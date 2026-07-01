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蔡阿嘎「AI繪圖對決日本畫家」引眾怒 Cheap：一次惹毛藍綠白不簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber蔡阿嘎近期因AI似顏繪被炎上的風波持續延燒。圖／擷自蔡阿嘎臉書
YouTuber蔡阿嘎近期因AI似顏繪被炎上的風波持續延燒。圖／擷自蔡阿嘎臉書

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因「AI繪圖對決日本畫家」事件遭撻伐，甚至號召他的粉絲「嘎家軍」出征回擊酸民，將反對聲音貼上標籤為「中共同路人」，失控舉動更導致15萬人連署抵制和蔡阿嘎合作的品牌，參與人數飆破15萬人。網紅Cheap直言，蔡阿嘎一口氣激怒了藍綠白，不簡單。

Cheap在臉書粉專表示，蔡阿嘎以為自己「還活在小英時代嗎？」批評他完全錯估形勢，在前總統蔡英文時代，「抗中保台」就是一塊無敵的免死金牌，只要出事就扯認知作戰，八成可以安全下莊，但「狼來了」玩太多次，大家早就累了。

Cheap提到，最重要的分水嶺就是去年大罷免的32：0，早就把台派的「國王新衣」掀了，這招在大罷免前玩或許可以，那時候台派聲量高，很多中間選民、吃瓜群眾，甚至網紅怕被出征，根本不敢說話。

然而，大罷免結果顯示，原來那些亂扣紅帽子的人只是少數，大家突然發現，原來他們根本沒那麼多人，那麼大家以前到底在怕什麼？「都2026年了，還在中共同路人，人家只會覺得你傲慢、沒招了」，所以大家從隱忍變成厭惡與不屑。

Cheap直言，蔡阿嘎的血統不純正，大家才不會挺他，覺得他把台派當遮羞布，藍白和中間選民則不爽他亂扣紅帽子，綠的覺得被消費，都很不爽，「所有顏色的選民，同一時間達成高度共識、集體憤怒。」

黃揚明甚至在政論節目中提到，很多人覺得蔡阿嘎很挺蔡英文和民進黨，但蔡阿嘎曾透露自己過去在國民黨智庫工作過，擔任研究員提供執政政策規畫，「難道會不懂政治嗎？」蔡阿嘎這次犯的低級錯誤令人不解，「羞辱日本畫家跟抗中有什麼關係？」

針對似顏繪畫家事件，蔡阿嘎二度道歉，坦承有許多需要反省之處，除了向創作者及受影響的人致歉，也承諾未來會以更成熟、更負責任態度與大家交流，他的太太二伯也被此次風波燒到，其自創品牌舉辦路跑，送的贈品卻是中國製造，她則強調品牌一路以來都以台灣製造為核心。

蔡阿嘎

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