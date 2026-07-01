吳乃仁關12天就釋放 王鴻薇酸：不關上酒店 關進去就帕金森
民進黨新潮流大老、台糖公司前董事長吳乃仁，2015年出獄後面臨台糖求償1.7億元，遭法院裁定管收，但台糖在二審期間撤回聲請，導致吳乃仁僅在看守所待12天就被釋放。國民黨立委王鴻薇表示，吳乃仁請回，黨證無敵，不關上酒店，關進去就帕金森。
王鴻薇表示，吳乃仁被管收了只有12天，他在台糖撤銷聲請下，打道回府，又可以重回酒店人生了。吳乃仁欠台糖1.7億，12天算一算一天值1400萬嗎？
王鴻薇痛批，只是吳乃仁未還錢下，台糖憑什麼撤回聲請，吳乃仁是許給了台糖什麼？還是有人要台糖高抬貴手嗎？如果什麼都沒有，台糖負責人和董監事恐有涉及背信。
王鴻薇指出，吳乃仁不關上酒店，關進去就帕金森。他家族過去掌控台苯，現在法院無法執行處份他的財產，是因根本早就脫產。民進黨吃銅吃鐵，欠錢不還，再次證明黨證無敵。
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