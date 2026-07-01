快訊

實測Apple Pay刷北捷！1秒進站如日本西瓜卡 但有3尷尬

行政院最快2日拍板軍公教調薪方案 法制化一併討論

台股勁揚893點站穩47,000點 台積電尾盤拉一把重回2,500元

吳乃仁關12天就釋放 王鴻薇酸：不關上酒店 關進去就帕金森

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

民進黨新潮流大老、台糖公司前董事長吳乃仁，2015年出獄後面臨台糖求償1.7億元，遭法院裁定管收，但台糖在二審期間撤回聲請，導致吳乃仁僅在看守所待12天就被釋放。國民黨立委王鴻薇表示，吳乃仁請回，黨證無敵，不關上酒店，關進去就帕金森。

王鴻薇表示，吳乃仁被管收了只有12天，他在台糖撤銷聲請下，打道回府，又可以重回酒店人生了。吳乃仁欠台糖1.7億，12天算一算一天值1400萬嗎？

王鴻薇痛批，只是吳乃仁未還錢下，台糖憑什麼撤回聲請，吳乃仁是許給了台糖什麼？還是有人要台糖高抬貴手嗎？如果什麼都沒有，台糖負責人和董監事恐有涉及背信。

王鴻薇指出，吳乃仁不關上酒店，關進去就帕金森。他家族過去掌控台苯，現在法院無法執行處份他的財產，是因根本早就脫產。民進黨吃銅吃鐵，欠錢不還，再次證明黨證無敵。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳乃仁 王鴻薇 台糖

延伸閱讀

梁文傑「鳳梨釋迦」爭議延燒 王鴻薇提刪陸委會特別費

國安法6年下的香港 暴動案青年出獄後活在無形枷鎖中

章魚燒討債員警酸債務人「兒子你教出來的」 詹江村斥警法律素養差

打破行業慣例？重慶酒店推｢24小時退房制｣ 旅客可凌晨退房

相關新聞

吳乃仁關12天就釋放 王鴻薇酸：不關上酒店 關進去就帕金森

民進黨新潮流大老、台糖公司前董事長吳乃仁，2015年出獄後面臨台糖求償1.7億元，遭法院裁定管收，但台糖在二審期間撤回聲請，導致吳乃仁僅在看守所待12天就被釋放。國民黨立委王鴻薇表示，吳乃仁請回，黨證無敵，不關上酒店，關進去就帕金森。

立院審查公務員考績法 劉建忻盼打造良善職場環境

立法院司法及法制委員會今天審查公務人員考績法修正草案，重點包括將現行甲乙丙丁4等次，調整為優秀、良好及未達良好3等次等。考試院秘書長劉建忻說，希望藉由修法建立合宜的考績制度、提升政府施政效能等，為公務人員打造良善的職場環境。

三鶯線成政治角力場 侯友宜「突襲」卓榮泰只是剛好

捷運三鶯線昨天（6月30日）熱鬧通車，通車典禮卻酸味四溢，行政院長卓榮泰大酸新北市府，稱他前一天才接到行程，但他把行程全部排除，「我一定要來，跟淡江大橋一樣的心情，祝賀新北市鄉親」；執政黨費心卡侯，侯安排這場通車禮充其量也只是不失禮的政治突襲，卓揆在台上把功勞全攬給自家人，難怪一向「侯侯做代誌」的侯也要罕見以「交棒給懂工程的人」推薦李四川了。

習近平稱統一是歷史任務 國民黨：兩岸和平是台灣人民最根本利益

中國共產黨今舉行成立105周年慶祝大會，中共中央總書記習近平指出，要堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，並稱堅持「一個中國原則」和「九二共識」，強調實現統一是「矢志不渝的歷史任務」。國民黨表示，兩岸和平是台灣人民最根本的利益，維持台海穩定是兩岸共同的責任。

國安官員疑在野無人機條例玩假的 黃國昌：行政部門只對快拿錢感興趣

行政院會上月通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨與民眾黨立法院黨團昨天各自提出版本，事後有匿名國安官員質疑「玩真的還玩假的」。民眾黨主席黃國昌今天諷刺，「錢有給我就是玩真的，錢沒有給我就是玩假的」，現在的行政部門只對「趕快拿錢」感到興趣。

勞動部標案爭議 柳采葳：總統喊沒錢轉頭公帑奉送性剝削犯「大貓」

國民黨立委陳菁徽爆料，指賴總統喊沒錢，但勞動部卻早花逾千億，還將810萬文宣案包給三立電視，社群維運標案竟長期由曾犯「兒少性交易罪」的前科犯承攬。國民黨議員柳采葳說，賴清德總統「恐嚇人民沒錢，卻轉頭就把公帑雙手奉給綠媒與性侵犯？」誇張至極！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。