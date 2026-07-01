AIT：美國獨立250週年全球點燈 台北101等5地標響應

美國4日慶祝獨立250週年，美國在台協會（AIT）今天宣布，台灣將一同參與「自由250」全球點燈活動，包括台北101在內台北、高雄5處重要地標將點亮紅、白、藍三色燈光，另外AIT總部6月29日至7月5日也點燈慶祝。

AIT發布新聞稿宣布，台灣將一同參與「自由250」（Freedom 250）全球點燈活動，共同慶祝美國4日迎來的建國250週年。這項紀念活動由世界各地的美國駐外館處共同協調推動，邀請全球的重要地標、紀念建築及歷史景點，亮起紅、白、藍三色燈光，以此紀念美國250年來秉持的建國理念以及歷久彌新的國際夥伴關係。

AIT說，4日晚間台灣5處重要地標將點亮紅、白、藍三色燈光，包括台北101晚間7點至10點，整棟建築將會點亮，北側立面也將以LED字幕顯示慶賀訊息。台北松山文創園區巴洛克花園1日至9日晚間6點至10點，園區中央的巴洛克花園立面，將循環播放總長20分鐘的光影展演，其中包含3分鐘的主題影片。中鋼集團總部大樓4日晚間7點至10點，整棟建築將點亮紅、白、藍三色燈光。

高雄部分，高雄流行音樂中心4日晚間7點至10點，整棟建築將以紅、白、藍三色點亮。衛武營國家藝術文化中心4日晚間7點至晚上10點，建築西北角將點亮紅、白、藍三色，並顯示「自由250」標誌。

AIT指出，AIT位於內湖的館處也將於6月29日至7月5日期間點燈響應。這次「全球點燈活動」是AIT「自由250」全年系列活動的一環，旨在回顧美國的建國理念，並審視在美國的發展歷程中，外交一直以來扮演的重要角色。

AIT說，這些活動有賴台灣公私部門的大力支持與合作，包括外交部、國家科學及技術委員會、文化部、駐美國台北經濟文化代表處（TECRO），以及台北市、台中市及高雄市政府。AIT也鼓勵台灣各地的其他地標及機構共襄盛舉，以紅、白、藍三色點亮建築，同樂同慶。