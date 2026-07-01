國安官員疑在野無人機條例玩假的 黃國昌：行政部門只對快拿錢感興趣

行政院會上月通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨與民眾黨立法院黨團昨天各自提出版本，事後有匿名國安官員質疑「玩真的還玩假的」。民眾黨主席黃國昌今天諷刺，「錢有給我就是玩真的，錢沒有給我就是玩假的」，現在的行政部門只對「趕快拿錢」感到興趣。

自由時報報導，在野黨相繼提出無人機條例草案，主張回歸常態性年度預算編列，國安官員拋出三大指標讓各界評估「玩真的還玩假的」，包括成軍時間、生產量能、過程與核心裝備能否對應需求？還有若以年度預算進行審查，誰能保證不會像今年度總預算拖300天還沒審完？

黃國昌今天接受網路節目「誰來早餐」專訪，針對匿名國安官員質疑在野黨「玩真的還玩假的」，他反問國安官員為何可以不具名在媒體放話？至於所謂的三大指標更是在打敲邊鼓，「錢有給我就是玩真的，錢沒有給我就是玩假的，真的是太好笑了。」

黃國昌指出，不管是年度預算還是特別預算，全部都是老百姓的血汗錢，完全看不懂他們在說什麼，「民進黨政府的行政部門，對於健全法規環境、真正解決產業所需要的各項配套措施，他們毫無興趣，只有一件事感到興趣，就是趕快拿錢。」

民眾黨立法院黨團昨天提出「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案，並未針對採購金額做出額度限制。草案明定，行政院應該設置國家無人機產業發展戰略特別委員會，統籌協調、推動及督導全國無人機產業政策，每半年至少召開會議一次，審議無人機產業發展綱領及重大政策事項，遇有重大事件得召開臨時會議。

黃國昌表示，民眾黨團的立場很清楚，就是無人機回歸年度預算，因為這是要逐年發展的事項，而且特別預算比較難以監督，「整個編列期程不是逐年編列、逐年審查，對於國會監督會形成非常大的障礙跟困擾」，而從前瞻基礎建設計畫以來，特別預算早已病態化而非常態化。

黃國昌指出，民進黨過去經常宣稱「美國希望如何」，立法院長韓國瑜近期率領跨黨派立委訪美，隨團的民眾黨立委洪毓祥也有對外轉述，對方根本不在乎年度預算或特別預算，因為這些都是台灣內部的民主法治程序。

黃國昌說，整個無人機產業發展，當然值得鼓勵跟推動，但是必須仔細盤點過去投入的經費，包括錢花到哪裡去、成效如何，如果要健全無人機產業發展環境，就必須在相關條例提供好的誘因，而不是一直想要透過撒幣的方式，「關係好拿的錢多，即使做得再爛還是拿得到錢。」

黃國昌提及，民進黨過去造謠「在野黨封殺無人機預算」，甚至還說藍白兩黨都在配合北京政府，然而從2022年宣布成立無人機國家隊，至今已經花費好幾百億元，今年度總預算依然編列400億元，「如果再給2100億元，能夠達到我們要的效果嗎？這是一個非常不負責任的無人機特別條例，而且也是非常不負責任地面對無人機發展。」