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勞動部標案爭議 柳采葳：總統喊沒錢轉頭公帑奉送性剝削犯

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供

國民黨立委陳菁徽爆料，指賴總統喊沒錢，但勞動部卻早花逾千億，還將810萬文宣案包給三立電視，社群維運標案竟長期由曾犯「兒少性交易罪」的前科犯承攬。國民黨議員柳采葳說，賴清德總統「恐嚇人民沒錢，卻轉頭就把公帑雙手奉給綠媒與性侵犯？」誇張至極！

柳采葳說，光勞動部，截至今年五月底就已經悄悄花掉了1076億元，當立委陳菁徽進一步調閱採購調查表，才揭露了最令全台灣家長噁心、憤怒的荒謬真相，民進黨一邊滿嘴仁義道德高喊性平防線，私底下卻用幾千萬公帑，長期豢養殘害幼童的「兒少性剝削前科犯」。

「高舉性平大旗，卻讓『大貓案』性剝削幫兇拿下近六千萬標案！」柳說，勞動部勞動力發展署的「社群平台維運採購案」，由「讚點子數位行銷有限公司」得標，而這家公司的負責人權自強竟然是當年震驚全台、受害者最小僅有3歲的「大貓案」共犯。

柳表示，2001年，這位負責人的胞兄權自立，下藥性侵多位未成年少女並拍成影片，權自強則是協助複製影片、架設「大貓的催眠驚異大奇航」色情網站並刊登廣告販售牟利的罪魁禍首，2004年依違反「兒童及少年性交易防制條例」判刑定讞。但民進黨政府，上任這十年來，勞動部及附屬單位瘋狂與這家公司合作，讓這家公司陸續斬獲了高達5964萬元的政府標案。

柳采葳也說，民進黨政府把「官方社群」交給兒少前科犯，勞動部還在推託、裝死。 尤其勞動部每天發公文要求企業防範職場性騷、保護兒少，結果自己卻把代表官方形象、接觸大量就業職訓民眾的「官方臉書與社群維運」，連年發包給有兒少性剝削前科的廠商負責人。甚至被踢爆後，勞動部竟還厚著臉皮推託硬拗，宣稱「現行採購法規並無明文限制特定前科者不能投標」，難道勞動部連最起碼的道德底線和兒少保護警覺，都失靈了？

「恐嚇人民沒錢，轉頭就把公帑雙手奉給綠媒與性侵犯。」柳轟民進黨，之前勞動部就曾被審計部、立法院點名，連續3年濫用就安基金，但勞動部所謂的「改進」作法，竟然只是把預算從「就安基金」挪進「公務預算」，繼續把810萬元文宣案雙手奉給「綠到出汁」的三立電視！還一邊將幾千萬標案發包給兒少性剝削罪犯，難道這就是民進黨的「進步價值」？

柳采葳 勞動部 陳菁徽 兒少 性剝削

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