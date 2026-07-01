【重磅快評】監察院、外交部、財政部聯手陷蕭美琴於不義？

監察院日前公布一份關於2024、2025年間媒體報導外交部屢次外洩，甚至在案網被兜售的調查報告。其中最引人矚目的，當是2024年4月，當時甫當選副總統的駐美代表蕭美琴卸任返台，有一批「自用品」要通關，請外交部協助的公文。此案之所以引發注目，在於蕭美琴要外交部協助通關的私人物品中，包含23瓶酒。因個人攜入酒類有一定限制，如果確實未報關就放行，確實有特權問題。

不過此案被揭露時，民進黨政府的焦點都鎖定在「認知作戰」上，說此消息「來源可疑、涉及境外變造」。不過對於到底哪裡變造，當時從政府官員到綠委，都沒有說清楚。只有財政部證實，蕭美琴「遵循程式申報無特權」。當時的財政部長莊翠雲甚至表示，海關通關查驗，「超過部分均應依法課稅」；換句話說，當時蕭美琴攜入的酒，超過1公升部分，仍要課稅。

如今監察院的調查報告，證實當時是「認知作戰」的公文是真的。這至少引發兩個問題：第一，是外交部的公文保密問題有重大疏失；第二，則是蕭美琴攜入這些酒到底是否依法通關、申報；如果該申報未申報、該繳稅未繳稅，也應該查明清楚。不過，監察院的調查報告一方面證實公文為真，一方面又認定「外交部對於資通安全防護及公務機密維護作業，洵有疏漏，亟應檢討改進」，但卻未提彈劾，也沒有糾正任何機關。「有疏失卻不用糾正彈劾」，簡直是咄咄怪事。

至於這些酒是否合法申報、合法繳稅，迄今仍無確切說明。財政部曾表示，相關協助通關是依據「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」規定；但細查此一辦法，駐外人員合法攜入的物品，並不包括「酒品」，也就是說，蕭美琴攜入的酒品並不能豁免「通關、繳稅」。另外民進黨立委范雲則說，這些酒「多是外交場合他人贈與」；雖然依照「公務員廉政倫理規範」，這類餽贈屬於「公務禮儀」，但依照該辦法，「外交場合他人贈與」也不能豁免通關、補稅。所以范雲說法，也沒有道理。

從已揭露的訊息看，這批酒品數量僅23瓶，市價約3萬多元，數量、金額稱不上龐大，但就法論法，該通關就該通關、該繳稅就該繳稅；至於外交部和其他相關單位，有資安疏漏該糾正就該糾正，該彈劾就該彈劾。但從監察院「只調查不處分」，到外交部「只把重點放在認知作戰」，財政部「協助通關卻未交代是否補稅」，無疑是讓蕭美琴陷入特權疑雲。死不認錯，卻讓原本可以簡單解決的事變得更複雜。