綠喊藍白無人機打假球 白營中委：中央投入上千億台中分到多少？

民進黨近日持續以無人機產業議題批評藍白陣營，並指控「藍白打假球」，民進黨中央委員、台中市議員江和樹今天表示，真正該討論的，不是哪個政黨在打假球，而是中央到底替台中爭取了多少產業資源。

江和樹說，他支持無人機產業發展，也支持國防自主，但更支持國家資源公平分配。人民真正關心的是，中央投入上千億元推動無人機、AI及航太產業，台中到底分到了多少？

他說，近年中央投入嘉義442億元打造無人機產業中心，投入台南歸仁710億元推動國家太空中心及火箭整合測試基地，又在台南沙崙投入300億元發展智慧機器人及跨域創新基地，重大建設一項接一項。反觀台中，擁有全台最完整的精密機械、工具機、航太及零組件供應鏈，也是台灣製造業最重要的城市之一，卻始終沒有獲得相對應的國家級重大建設支持。

江和樹說，民進黨一直把焦點放在「藍白打假球」，卻沒有回答人民最想知道的問題「為什麼台中有最完整的產業基礎，卻沒有得到相對應的國家投資？」立法院依法審查預算、監督政策，本來就是民主制度的一部分。朝野可以有不同意見，也可以要求預算更有效率，但不應把所有不同立場都貼上「打假球」的政治標籤，模糊真正的問題。

江和樹指出，如果中央真的重視無人機產業，就更應該讓最有實力的台中參與，而不是把所有重大建設集中在少數縣市。一直喊藍白打假球，改變不了台中資源不足的事實。與其每天製造政治對立，不如告訴台中市民，中央到底替台中爭取了哪些重大建設？人民要的不是口號，而是公平；不是政治操作，而是真正的產業發展。