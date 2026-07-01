陳菁徽轟勞動部標案給兒少性剝削犯 國民黨團促全面清查採購制度

國民黨立委陳菁徽昨日揭露，勞動部今年度預算截至5月底已執行1076億元，勞動部委外標案得標廠商是兒少性剝削前科犯，近10年內該廠商拿到政府標案近6千萬元。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，針對勞動部具體要求公開採購案的評選資料與決標資訊，針對重複得標、特定廠商高度集中的採購案，啟動跨部會專案清查，並改革勞動部採購制度。

陳菁徽昨日透過臉書表示，115年度預算，勞動部到5月底，已花掉1076億；其中810萬的文宣媒宣標案，得標者又是三立電視；另一筆365萬的社群維運標案，得標廠商「讚點子數位行銷有限公司」負責人權自強有兒少性交易案前科。

陳菁徽表示，權自強胞兄權自立2001年曾涉誘騙未成年少女，以迷藥迷昏後性侵，把過程製成光碟販售，共7人受害，最小年僅3歲，權自強則協助複製影片及圖檔、製成光碟、架設網站，在色情網站刊登廣告、販售牟利，2004年依違反「兒童及少年性交易防制條例」判刑1年、緩刑3年定讞。讚點子公司近10年拿到政府部門6千萬元標案。

陳菁徽表示，行政院長卓榮泰昨日參加會計師活動，又指責在野黨不審預算，政府已沒錢花了，但政府真的沒錢花嗎？還是花在錯誤的地方？她要求民進黨政府提出具體解決方案，防堵犯下重大兒少性剝削案件者，以公司負責人、實際受益人、專案主持人或實際履約人員等身分，繼續承攬政府標案，且應檢討並修正「政府採購法」及相關子法。

陳菁徽說，針對兒少、校園、社福、教育、兒少影音內容、兒少個資處理等類型標案，明定廠商負責人、實際受益人、專案主持人或實際履約人員，如有兒少性剝削、性侵害、性影像、性交易等特定前科，不得投標或履約。

陳菁徽指出，依照政府採購法第36條，機關本可依採購案件的實際需要，規定投標廠商的基本資格。勞動部本來就可加嚴，能強化招標文件範本，例如校園、兒少、社福、補教、兒少影音或社群服務等標案，可要求廠商負責人、專案主持人、實際接觸兒少人員，不得有兒少性剝削、性侵害等特定紀錄，這絕對做得到，關鍵在政府願不願做。現行法制並非完全沒有阻絕工具。

國民黨團書記長林沛祥表示，他提醒勞動部，任何採購案只要反覆集中於少數廠商，且外界持續質疑評選、公平性及必要性，行政機關就有責任把資料完整攤在陽光下。沒有問題就公開資料接受檢驗，有問題就依法究責追償。

林沛祥說，國民黨團針對勞動部提出3項具體改善訴求，第一，全面公開所有相關採購案的評選資料與決標資訊。包括評選委員遴選方式、評分依據、得標理由、廠商歷年承攬情形及履約成果，在不涉及依法應保密事項的前提下，全面公開透明，接受社會監督，釐清外界質疑。

林沛祥說，第二，針對重複得標、特定廠商高度集中的採購案，啟動跨部會專案清查。由政風、審計及相關監督機制全面檢視是否符合公平競爭原則；若涉及違法或不當利益輸送嫌疑，應依法移送調查，不能官官相護。

林沛祥說，第三，全面改革勞動部採購制度。建立外部專家參與、利益迴避、定期公開稽核及重大採購滾動檢討機制，讓每一分預算都能經得起陽光、媒體與全民檢驗。