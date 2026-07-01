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卓揆：無人機特別條例對一般預算影響小 盼在野支持國家非場面話

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

藍白立院黨版無人機條例草案擬將採購、發展支出回歸年度預算。行政院長卓榮泰說，政院版無人機採用特別條例，盼對一般預算影響最小、國家財政足以負擔，及有效率協助產業發展，盼在野黨稱「支持國家」不是場面話，共同合作為國家努力。

行政院日前通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規劃以2100億元的經費規模，今年8月1日起至120年12月31日止，逐年籌獲濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機與小型自殺無人艇等國防自主無人載具，但被立法院會暫緩列案，在野黨團預計提出無人機條例，擬將相關採購、發展支出回歸年度預算。

卓榮泰上午出席金融競爭力論壇前受訪說，行政院提出國防自主無人載具採購特別條例草案，是補強過去強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例與特別預算的不足，著眼國安需求、國家財政能力足以因應，且有效率協助國內產業持續發展並進行國際合作。

卓榮泰強調，政院採用特別條例主要考量穩定性與持久性，且在預算法規定上也對一般的預算影響最小。

卓說，希望立法院再度體認，憲政體制運作是由行政院編列預算、立法院審議預算，角色不可以模糊或被破壞。在野黨人士到國外時說了很多支持國家的話，希望這是內心話而非場面話，大家一同為國家努力，用最大的合作達到目標。

卓揆 無人機 卓榮泰

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