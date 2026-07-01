無人機預算朝野僵持　黃敏惠：攸關台灣未來競爭力盼儘速協商推動

行政院提出「無人機發展條例」及2100億元特別預算，盼加速推動無人機產業發展，但預算編列方式引發朝野攻防。立法院藍白黨團認為應回歸年度預算逐年審查，以強化立法院監督機制，而非以特別預算方式辦理。針對預算爭議，嘉市長黃敏惠表示，無人機產業是台灣未來科技發展的重要方向，更有機會成為下一座「護國神山」。她認為，相關預算攸關國家產業競爭力與人民福祉，期待朝野政黨秉持國家整體利益優先，透過充分溝通協商，儘速完成審議，讓無人機產業持續向前發展。

目前行政院規畫以特別預算推動無人機採購，但國民黨與民眾黨認為，特別預算較難落實逐年監督，因此主張改列年度預算執行。其中，國民黨提出6年共2400億元方案，每年於年度總預算編列400億元，兼顧產業發展與財政監督。

黃敏惠指出，無人機已成為全球科技發展的重要趨勢，應用範圍涵蓋國防、救災、物流、智慧城市等多元領域，不僅可提升國家安全與公共服務效能，也將帶動龐大的供應鏈發展及就業機會，具有高度戰略價值。

她表示，立法院匯聚各政黨及不同民意代表的意見，預算審議過程難免存在不同立場，但希望朝野能以人民福祉為最大考量，加強溝通協商，凝聚共識，讓攸關國家發展的重要建設及產業政策順利推動，持續提升台灣在全球科技產業的競爭優勢。