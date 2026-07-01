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影／教長立院請假卻跑地方行程 藍委批對國會不誠實

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委林沛祥（右）、葉元之（左）今天舉行記者會，針對教育部長鄭英耀日前請病假未出席立法院文教委員會，下午卻到彰化陪民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程是對國會不誠實，社會觀感也不佳。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委林沛祥（右）、葉元之（左）今天舉行記者會，針對教育部長鄭英耀日前請病假未出席立法院文教委員會，下午卻到彰化陪民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程是對國會不誠實，社會觀感也不佳。記者潘俊宏／攝影

教育部長鄭英耀日前請病假未出席立法院文教委員會，下午卻到彰化陪民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。國民黨立委林沛祥、葉元之今天舉行記者會批評對國會不誠實，社會觀感也不佳。

林沛祥表示，今天的問題不是部長有沒有請假，而是人民看到一位中央部會首長沒有時間接受立法院監督，卻有時間到地方為執政黨縣市人參選人跑行程，令人質疑教育行政是否成為執政黨選舉行政，國會當然尊重、也願意原諒部會首長身體不適，但是部長同一天向立法院請假，卻到地方出席活動，這不僅是地方觀感問題，也涉及是否對國會誠實，是憲政體制的問題，近日部長參加的一些活動，旁邊往往站的就是執政黨的參選人，看起來就像是選舉造勢活動。

國會 鄭英耀 林沛祥

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