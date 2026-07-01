影／教長立院請假卻跑地方行程 藍委批對國會不誠實

教育部長鄭英耀日前請病假未出席立法院文教委員會，下午卻到彰化陪民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。國民黨立委林沛祥、葉元之今天舉行記者會批評對國會不誠實，社會觀感也不佳。

林沛祥表示，今天的問題不是部長有沒有請假，而是人民看到一位中央部會首長沒有時間接受立法院監督，卻有時間到地方為執政黨縣市人參選人跑行程，令人質疑教育行政是否成為執政黨選舉行政，國會當然尊重、也願意原諒部會首長身體不適，但是部長同一天向立法院請假，卻到地方出席活動，這不僅是地方觀感問題，也涉及是否對國會誠實，是憲政體制的問題，近日部長參加的一些活動，旁邊往往站的就是執政黨的參選人，看起來就像是選舉造勢活動。