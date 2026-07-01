藍白無人機條例草案出爐 民進黨團：回歸年度預算排擠既有支出

藍白各自提出「無人機條例」草案，均主張回歸年度預算。民進黨團書記長范雲說，藍白版本權責機關在經濟部，偏重產業發展，但政院版是為國防急迫需求，且在野黨版本主張回歸年度預算，恐排擠既有施政支出。

范雲今與副書記長黃捷出席黨團輿情記者會，范雲指出，在他們不斷地呼籲下，藍白終於提出無人機條例，民進黨團非常歡迎盼盡快到委員會中討論。由於行政院、國民黨與民眾黨版的內容非常不同，行政院版權責機關是國防部，代表聚焦的是國防的急迫需求，國民黨版跟民眾黨版權責機關在經濟部，偏重在產業發展，其中民眾黨版甚至限縮在無人飛行載具，他們憂心行政院版需求包括小型攻擊型無人船，在民眾黨版被排除。

范雲強調，這次無人機特別條例是國防急迫需求，應要強化台灣國防自主能力，當然產業發展非常重要，但終極目標還是國防需求，盼在野黨支持行政院版。

媒體追問，國民黨跟民眾黨主張無人機預算要回歸到年度預算，是否會排擠到其他部會預算？范雲回應，行政院版是年度歲計賸餘或舉借債務，不排擠預算經費來源，國民黨、民眾黨版是用年度公務預算，會排擠既有施政支出，比如社福或教科文預算。行政院版的無人機特別條例還是能被監督，又不會排擠到每一年的預算。

范雲指出，無人機相關產業最擔心的是政治的不穩定，以今年總預算來講，好多部會還是沒有審查完畢，這種不確定的延宕對產業發展的非常不穩定。