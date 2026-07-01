林沛祥指蔡英文取消護漁失經濟海域 促外交部說明與日菲談判進度

據海巡署最新書面報告，為因應中國於我國周邊海域常態化活動，跨部門建立聯繫協調機制，透過跨部會即時聯繫平台，綿密監控並派船巡護。國民黨立院黨團書記長林沛祥今提及日、菲逕自認定我國東部海域為經濟海域，表示前總統蔡英文上任取消護漁，導致現保不住我國經濟海域，請外交部、行政院回答跟日菲有無談判。

海巡署書面報告指出，中國運用多元船舶，於我國周邊海域進行常態化活動，呈現多點、多型態、跨海域的灰色地帶襲擾態勢。海巡署與國防部、交通部航港局、國安局及相關機關建立聯繫協調機制，透過跨部會即時聯繫平台，進行情資共享及橫向通報，持續綿密監控周邊海域，調派巡防艦船艇巡護我國海域。

林沛祥說，海巡署在做出對中方的動作之前，請外交部先正式回應：日、菲到底針對經濟海域的判定，是否願意跟我方談？

林沛祥說，不管是哪國，侵犯我國的經濟海域都是不可容忍的。請外交部甚至行政院正式表示抗議，且必須要參與這次日、菲之間經濟海域協定（談判）。上個月日、菲直接界定我國東部海域成為他們的經濟海域，此事不可容許。

林沛祥說，請外交部跟行政院針對此事對日、菲正式抗議，且爭取到我國權益之後，海巡署要出去護漁，且本來就該護漁，為什麼不出去護漁？海巡署本來就應該護漁民，不管是針對中國大陸，還是針對日本、菲律賓，本來就該護漁。

林沛祥說，馬英九時期有護漁行動，後來蔡英文上任取消護漁，導致現在自己保不住我國經濟海域。請外交部跟行政院正式回答，到底跟日本跟菲律賓有沒有進一步談判？