【重磅快評】侯友宜不失禮突襲卓榮泰 加碼力挺李四川

捷運三鶯線昨天熱鬧通車，通車典禮卻酸味四溢，行政院長卓榮泰大酸新北市府，稱他前一天才接到行程，但他把行程全部排除，「我一定要來，跟淡江大橋一樣的心情，祝賀新北市鄉親」；執政黨費心卡侯，侯安排這場通車禮充其量也只是不失禮的政治突襲，卓揆在台上把功勞全推自家人，難怪一向「侯侯做代誌」的侯也要罕見以「交棒給懂工程的人」推薦李四川了。

卓榮泰是否直到6月29日才接到行程？只有卓及辦公室相關人員才清楚。但新北市政府新聞局長李利貞反擊，稱市府26日宣布通車日期後立即透過電話聯繫、寄邀請卡等形式，邀請行政院、中央相關部會及曾一起為三鶯線努力過的前市府團隊參加，行政院也派員參加28日排彩，不僅協調流程甚至是座位安排。如果李利貞所言為真，卓榮泰抱怨29日才接到行程，要怪的恐怕不只是新北市政府。

持平來說，捷運三鶯線通車典禮的時程安排確實有點倉促。行政院長與部會首長行程通常在數週前規劃，新北市政府在6月26日宣布6月30日舉辦通車典禮，扣掉兩天假日，實際上只有1個工作天可以作業，以致卓榮泰有所微詞；若以政治角度解讀，難免被視為政治突襲。

但侯友宜這種安排其實是可以理解的。遠的是今年五月中央舉辦淡江大橋典禮，侯友宜竟被跳過；近的是三鶯線核准營運被綠委蘇巧慧搶先發布「獨家消息」。新北市府舉辦通車典禮讓中央倉促應對，也只是剛好而已。

先看五月通車的淡江大橋，總建設經費為248億元，工程由中央主導，經費則由交通部、內政部及新北市政府共同分攤，新北市還另外出資13億元完成「八里輕軌／淡海輕軌」捷運共構工程，加總來說，新北市總共投入94億餘元，比交通部及內政部還要多。

但離譜的是，交通部舉辦淡江大橋通車祈福儀式，竟沒有邀請新北市長侯友宜出席，藍營瞬間炸鍋，認為中央搶功，故意邊緣化地方首長；當時侯友宜不慍不火，只說「淡江大橋是大家的」，通車對新北市非常重要，目前最重要的目標是國人都能安全、順暢地使用這座橋樑，未聞酸味，更無怒氣。

再來看三鶯線，主線總建設經費為502億元，中央政府補助37%，包含前瞻特別預算補助114.93億元及中央常態性補助70.47 億元，新北市政府自籌316.6億元，即使是串聯桃園綠線的延伸八德段，總經費160.57億元，中央也只補助50 億元，其餘110億元也是由桃園市政府負擔，委由新北市政府代辦興建。換句話說，這條捷運的主角是地方政府無誤。

在這種情況下，三鶯線核准通車，通車典禮理應是新北市政府的主場，只是蘇巧慧搶發獨家消息，先點燃政治攻防引信，侯友宜26日宣布4天後辦通車典禮，只是小小「回敬」而已；但據媒體報導，中央其實也若干程度主導通車典禮，包括指定要坐「主辦方」座位，堅持安排行政院發言人李慧芝上台參與啟用儀式，主客易位，卓揆再酸新北市府的安排，還真是得了裡子還要面子。

依侯友宜行事作風，即使淡江大橋通車祈福儀式未獲邀請，他也未面露不涗，雖挺李四川參選新北市長，最大的動作也不過在公開場合致詞後「順勢遞麥克風」給李四川。如此含蓄，還真是政壇少見。

要不是卓榮泰先酸新北市府倉促通知，接著又致詞狂讚自己人，將三鶯線順利通車歸功蘇貞昌在地方與中央的長年佈局，還肯定綠委蘇巧慧、吳琪銘緊盯工程與經費，兼及林口交流道改善工程等交通工程，忘了新北市政府的角色，更忘了相關選區立委還有洪孟楷。

這也解釋侯友宜為何罕見加碼演出，強調要由「越了解新北、越懂工程的」繼續接棒，更點名李四川在新北非常久，長年負責工程，不只在三鶯線的貢獻，附近美術館還有很多的硬體建設都有他留下的身影。話都講到這裡了，難怪台下的卓榮泰、蘇巧慧臉色難看了。