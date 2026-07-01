批鄭英耀缺席立院彰化輔選 國民黨團：行政不中立 教育擺後面

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、立委葉元之今舉行記者會，批評教育部長鄭英耀以身體不適為由缺席立法院教育及文化委員會，卻在同一天下午赴彰化參與地方行程，與民進黨彰化縣長參選人陳素月同台，違反行政中立，將政治擺在教育議題之前。

林沛祥表示，中央部會首長沒有到立法院接受質詢，而是跟著地方首長候選人到處跑行程。鄭英耀若因身體不適無法親自備詢，國會可以尊重諒解；但同一天卻出席地方行程，這不只是社會觀感問題，更涉及是否對國會誠實、尊重憲政體系。人民繳稅是希望改善教育，而非變成執政黨的競選工具。

葉元之表示，鄭英耀對不起教育，民進黨也對不起教育。整個社會都注意到教育失序的狀況愈發嚴重，越來越多年輕人讀完教育系、修完教育學程卻不想當老師，主因就是老師面臨濫訴問題。「鐵拳教育」會爆紅，就是因為劇中的韓國校園現況正在台灣真實上演。委員不斷質詢鄭英耀濫訴、校園霸凌問題時，鄭在做什麼？

葉元之回顧，6月11日教育及文化委員會開會時，鄭英耀沒有出現，由次長代打。6月18日教文委員會開會，鄭英耀有出席，面對委員詢問上周缺席原因，鄭英耀稱身體不好，因此18日委員會中午特別休息，讓鄭可以稍作休息。

葉元之指出，委員會下午開會到一半，鄭英耀又說身體不適，需要提前離開。召委羅廷瑋非常體諒，告訴鄭「如果真的身體狀況不好，以後開會請假沒有關係」。教育部立刻回覆，未來部長可能盡量不會出席委員會，羅廷瑋基於對其健康狀況的考量，也表示理解。

葉元之說，結果沒想到，29日委員會討論校事會議辦法，如此重要的議題鄭英耀卻沒有出席。大家認為鄭身體不好，所以尊重，結果卻發現民進黨彰化縣長候選人、立法委員陳素月邀請鄭英耀到彰化跑行程，一跑就是好幾個地方。

葉元之批評，校事會議攸關全國老師、家長、學生及國家未來，鄭英耀不來開會，卻跑去彰化陪陳素月，難道陳素月的選情比教師權益還重要？呼籲民進黨立委不要再護航。在教育面前，不分藍綠白，大家都應該把教育做好，而不是護航一個心中只有選舉、沒有教育的部長。

國民黨團提出三項訴求：一、教育部長應就缺席國會備詢及相關行程安排，向國會與社會公開說明釐清，是否涉及不實請假、違反行政中立或誤導國會監督等情事；二、中央政府對地方教育資源分配應建立公開透明且一致的標準，避免因政黨因素而有差別待遇，教育經費應以學生需求為優先，而非政治考量。

三、行政院應建立更嚴格的政務官行政中立規範，凡涉及選舉期間的地方行程，都應公開揭露行程目的、經費來源及同行人員；若涉及候選人造勢或競選活動，更應清楚切割，避免行政資源遭到濫用。

林沛祥說，人民並不反對部長下鄉考察，但反對將政策宣導變成選舉宣傳，把全民納稅錢變成特定政黨的輔選資源。教育是培育下一代的重要工程，若教育部長無法以身作則落實行政中立，恐將對社會與教育價值造成負面影響。