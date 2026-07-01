台中無人機國際論壇傳有政黨要來「鬧場」 藍：別在AIT面前丟臉

台中市政府將於7月2日上午9時，在市政大樓4樓集會堂舉辦「領航2026－台中無人載具產業與海外商機論壇」，並攜手美國在台協會（AIT）、彰化縣政府及南投縣政府共同主辦，聚焦無人機產業與海外市場發展。不過，主辦方會前接獲訊息，傳出「聽說明天有政黨會來無人機論壇鬧場」，引發關注。

藍白議員及參選人指出，論壇屬國家產業合作等級，不應淪為政治操作場合，呼籲「別把拙劣的問政品質和選舉作秀，拿到國家產業合作等級的論壇來亂」。

國民黨北屯議員參選人許育𤩷指出，目前各政黨皆已提出無人機政策版本，其中國民黨規劃經費達2400億元，甚至高於民進黨的2100億元，質疑若為選舉作秀而鬧場，「在AIT面前丟人，實在是丟台中的臉」。

許育𤩷說，民進黨近年在嘉義、歸仁及沙崙投入大量AI、無人機與機器人基礎建設，但台中作為重要無人機製造基地，在AI無人機基礎建設方面卻「一毛不拔」。他表示，若有人要來抗議鬧場，「也是來和產業道歉才對」，強調執政黨應正視產業發展需求，而非干擾論壇。

本次論壇預計邀集產官學界共同討論無人載具產業發展與國際合作契機，是否出現抗議或衝突情形，仍有待觀察。