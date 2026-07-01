巴拉圭欲拓對陸貿易 林佳龍自信回應

巴拉圭外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）6月30日在南方共同市場峰會表示，只要不必與台灣斷交，巴拉圭願意與中國大陸貿易。外交部長林佳龍今（1日）在國合會成立 30 周年會慶大會場邊表示，巴拉圭與我國邦誼穩定，只要在確定跟友邦的邦交關係下，台灣對於世界經貿發展遲開放態度。

林佳龍表示，台灣與友邦的關係都非常穩定，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）才剛訪問台灣；此外，台灣透過與邦交國的合作輸出台灣模式。

至於中國大陸，林佳龍說，台灣與中國有經貿關係，只要在確定與友邦的邦交關係，「我們對於世界經濟貿易的發展本就持開放態度，包括台灣和中國也是如此，我們的友邦一樣也會跟包括中國等世界各國都會有經貿往來。」