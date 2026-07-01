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影／在野黨提無人機產業發展草案 顧立雄盼進一步研討細節

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
在野黨提無人機產業發展草案，國防部長顧立雄（左）今天受訪表示，不清楚是否在野黨草案預算會全數支持通過。記者潘俊宏／攝影
在野黨提無人機產業發展草案，國防部長顧立雄（左）今天受訪表示，不清楚是否在野黨草案預算會全數支持通過。記者潘俊宏／攝影

藍白立院黨團均主張以年度預算編列無人載具發展與採購，國民黨版草案明列連續6年編列400億年度預算，共2400億，民眾黨版未設預算上限。國防部長顧立雄今天在立法院受訪表示，希望國民黨先釋疑，每年提出400億預算時，是否會全數通過？還是會拖延審查甚至大砍？對於無人機產業的發展細節可以再跟在野黨進一步研討。

顧立雄表示，他看了國民黨無人載具產業發展及國防建設的穩定財源其實有一點困惑，他比較不能理解立法院要求中央政府每年提出400億無人機預算，進入公務預算中審查後的審查態度會是如何？政院版透過特別預算，主要希望可以資源集中、規模穩定，為無人機產業達到大量、長單、迭代創新的規模，才有助於無人機產業發展與國防自主。

在野黨提無人機產業發展草案，國防部長顧立雄（右）今天受訪表示，不清楚是否在野黨草案預算會全數支持通過。記者潘俊宏／攝影
在野黨提無人機產業發展草案，國防部長顧立雄（右）今天受訪表示，不清楚是否在野黨草案預算會全數支持通過。記者潘俊宏／攝影

在野黨提無人機產業發展草案，國防部長顧立雄（左）今天受訪表示，不清楚是否在野黨草案預算會全數支持通過。記者潘俊宏／攝影
在野黨提無人機產業發展草案，國防部長顧立雄（左）今天受訪表示，不清楚是否在野黨草案預算會全數支持通過。記者潘俊宏／攝影

無人機 顧立雄 國防部長 無人機特別條例 國民黨版

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