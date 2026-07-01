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坦言民眾黨對鞭刑公投有歧見 黃國昌：沒急到要馬上做決策

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（右）與民眾黨主席黃國昌（左）先前出席民眾黨台北市議員林珍羽（中）舉辦的「零距離同樂會」，針對國民黨提出鞭刑入法公投，柯文哲受訪時質疑「現在沒有人要相信司法，還要推什麼死刑跟鞭刑」。記者余承翰／攝影
民眾黨前主席柯文哲（右）與民眾黨主席黃國昌（左）先前出席民眾黨台北市議員林珍羽（中）舉辦的「零距離同樂會」，針對國民黨提出鞭刑入法公投，柯文哲受訪時質疑「現在沒有人要相信司法，還要推什麼死刑跟鞭刑」。記者余承翰／攝影

年底九合一選舉進入倒數，在野黨提出五項公投提案，藍白雙方各有支持與反對項目。針對國民黨推出鞭刑入法公投。民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨內部有不同看法，目前還在持續討論當中，此事反映人民對政府作為高度不滿，不過此時還沒急迫到馬上要做出決策。

在野黨近期接連提出多項公投案，藍營方面主打「鞭刑」、「反廢死」及「重啟核電」，白營則是聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數用於改善道路交通安全環境」。民眾黨前主席柯文哲近期表示，「現在沒有人要相信司法，還要推什麼死刑跟鞭刑」，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳也說，鞭刑入法公投可能將衍生行政訴訟、健保資源相關問題。

黃國昌今天接受網路節目「誰來早餐」專訪，他先是還原柯文哲當天受訪情形，過去一年多來在司法體系受到壓迫，遭遇各式各樣濫權、光怪陸離的事情，「某個程度就是遭受壓迫的人，看到司法這把大刀若被濫用，可能會產生什麼可怕的狀況」，這就是有感而發所講的一句話。

黃國昌說，柯文哲內心在想的事情，應該是要進行司法改革，並且找回人民對司法的信心，「我真的覺得他是以當事人的心情，有感而發去講這件事情」。柯文哲面對鞭刑入法公投，心裡在想著更前面的問題，包括這樣的決定是否能做到公正？最後是否能夠真正實現公平正義？

面對主持人朱凱翔追問，此言是否僅為個人感受，而不是民眾黨官方主張，黃國昌聽聞後則回說「不是」。

此外，邱慧洳對鞭刑入法公投表達疑慮，還說民眾黨團將會做出最好決定，外界解讀民眾黨團可能否決提案。黃國昌則表示，有關鞭刑入法公投，民眾黨內部有進行討論，不分區立委來自不同背景，大家當然會有不同的看法，取決於各自的專業背景，還有感受民間社會脈動，「這些不同的因素，當然會形成不同的看法。」

不過，黃國昌說，鞭刑入法議題會浮上檯面，甚至是有國民黨立委提案，還是反映台灣社會的現況，「台灣社會對於打詐、保護兒童等，大家對政府的表現強烈不滿」，至於是否應該採用這樣的刑罰，民眾黨團內部的確有不同看法，現在最多就是將提案逕付二讀，未來還有30天協商冷凍期，「還沒有到最後階段，多聽各方意見是好事。」

黃國昌表示，不只是民眾黨8席立委的意見，包括黨內其他同志、議員參選人、現任議員及支持者的意見，這件事還沒有急迫到馬上要做出決策。

朱凱翔追問，柯文哲是否僅為有感而發，而邱慧洳也只是個人認知，民眾黨至今尚未做出決定。黃國昌則說，目前還在持續討論當中，前幾天也有黨籍議員向他表達想法，這些事情在民主社會都很正常，「一個政黨裡面的成員很多，總是希望多聽聽大家的看法」，而民眾黨團接下來會繼續推動移轉投票、交通罰鍰等2項公投案。

公投 黃國昌 民眾黨 鞭刑 反廢死公投案 重啟核電

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