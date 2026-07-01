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請病假卻到彰化輔選？教育部長鄭英耀：公務行程、別那麼政治

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
教育部長鄭英耀表示，訊息有落差，自己並不是請病假，而是跑既定的公務行程，到彰化看學校設施；教育超越黨派，希望大家不要那麼政治。記者陳敬丰／攝影
教育部長鄭英耀表示，訊息有落差，自己並不是請病假，而是跑既定的公務行程，到彰化看學校設施；教育超越黨派，希望大家不要那麼政治。記者陳敬丰／攝影

教育部鄭英耀日前未出席立法院文教委員會，召委羅廷瑋批評鄭稱身體不適請假，卻在下午到彰化陪民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程，是說謊的行為與最壞的示範。鄭英耀今天表示，他並不是請病假，是既定公務行程，到彰化看學校設施，希望大家不要那麼政治。

立院文教委員會6月29日原定審查校事會議與國民教育法等案，教育部次長張廖萬堅出席，鄭英耀缺席。教育部表示，經召委同意完成請假程序；羅廷瑋則說，鄭當天說身體不適要先離席，自己還親自送鄭出去，關心部長並要他多休息，豈知卻是去跑輔選行程，帶頭說謊成最不良示範。

鄭英耀今天到國立自然科學博物館出席「看見典範：台灣科研創新與成就」特展開幕典禮，被問及這次請假風波，他解釋，是訊息有落差，自己並不是請病假，而是出席既定的公務行程，到彰化看中小學的設施。

鄭英耀表示，事實上他最近也去了苗栗兩次，苗栗縣長鍾東錦、副縣長賴香伶、立委邱鎮軍、陳超明都在；他也想利用這個機會告訴社會大眾，賴總統的政見是均衡台灣，過去六都資源較豐富，因此他這兩年走訪非常多非都會型的縣市，如花蓮、台東、宜蘭、苗栗等等。

鄭英耀說，他要利用這個機會向大家分享，教育部的Big Maker計畫，就是希望各縣市都有圖書館總館、各鄉鎮市都有分館，苗栗縣拿到最多補助5.5億元，第二名則是嘉義市的4.5億元；他去看苗栗的小學，操場跑道不可思議的破舊，總是希望中央能與地方合作，給予更多資源改善學習環境。

鄭英耀強調，教育是超越黨派的，希望大家不要那麼政治，他相信台灣，也想讓校園更和諧更好、學生有更好的受教品質。

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