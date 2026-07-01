顧立雄疑無人機納年度預算國民黨恐拖審 林沛祥反問一句

國民黨立院黨團提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，回歸年度預算，編列6年2400億元。國防部長顧立雄今質疑國民黨恐會拖延審查。國民黨團書記長林沛祥表示，美國不在乎是用特別還是公務預算，只希望看到決心，反問為何顧立雄會特別「鍾情」特別預算？

國民黨團提出自己版本的無人機發展及採購條例草案。顧立雄今表示，國民黨宣稱列入年度預算可以提供穩定財源，但假如行政部門真的提出每年400億元預算，國民黨會不會完全支持？還是會如同審查今年預算一樣拖延審查、大砍預算數額？

針對顧立雄說法，林沛祥說，監督很重要，這次如果編入公務預算，在國民黨團版裡，有特地把規格提高，不是單純無人機，買的有包含三個部分：第一是多元化衛星；第二是無人機指揮系統；第三是抗干擾通訊，對無人機這三方面都要到位。如果能夠得到技轉在國內繼續生產，這才是我方需要的無人機產業。

林沛祥表示，再加上非紅供應鏈的特別要求、美軍認證的要求，這400億如果符合這些要求，他不認為這會變慢。他不知道為何顧立雄這麼急，甚至他也聽到一些消息，「美國的好朋友」也直接講：「我們不關心你是特別預算還是公務預算，我們希望說能表現你們的決心。」他有聽過這句話。那他不懂，為何顧立雄會特別「鍾情」特別預算。