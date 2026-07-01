張惇涵疑藍版無人機條例違憲 林沛祥：保護中華民國安全違憲？

國民黨立院黨團提出自己版本的「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，預算規模高於政院版。行政院秘書長張惇涵今質疑恐明顯違法違憲。國民黨團書記長林沛祥說，難道守護國家安全，讓無人機在台灣自主製造、修復會違憲？

立法院在野黨團均提出無人機條例草案，將採購、發展支出回歸年度預算，而藍營版本預算規模高於政院版。張惇涵表示，此舉恐怕明顯違法違憲，涉及採購或跨國合作的國防相關計畫，使用特別預算能維持穩定，不排擠建設、福利等年度各項預算，盼朝野政黨支持。

針對張惇涵說法，林沛祥說，發展國防產業且是穩定的國防自主，為什麼會違憲？難道行政院不希望讓國防產業能夠落地嗎？難道守護國家安全、適應最新形態的戰爭、讓無人機在台灣自主製造、自主修復，也會違憲？他不太能了解張惇涵這句話的含義，期待大家都以國家利益為重。

林沛祥表示，對產業發展，不是一次性編特別條例就算了，台灣有些無人機的零組件在全世界是有競爭力的，但是有更高端的技術，尤其是軍用無人機的高端技術跟基礎建設系統，更需要其他國家的科技，所以應該是讓整套無人機產業鏈都能落地生根。

林沛祥說，為了這件事情，要把（扶植）無人機產業的預算編在公務預算裡，逐年編列，國民黨版本編了6年，不代表未來不會繼續編下去。如果是這樣做是違憲，那就不太能了解，保護中華民國的安全會違反中華民國憲法？