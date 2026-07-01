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郭昱晴否認「告洋狀」 但對法案未審感到遺憾

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
綠委郭昱晴1日特別強調，她出國訪問時並沒有告洋狀。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
綠委郭昱晴1日特別強調，她出國訪問時並沒有告洋狀。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「我沒有跟美方『告洋狀』，只是《無人載具特別條例》未能進入委員會排審很遺憾！」綠委郭昱晴近日遭人指控訪美期間「告洋狀」，她1日召開記者會強調，雖然很遺憾，但重點是「會與在野黨持續溝通」；同行的綠委也緩頰說，藍白應說清楚要怎麼支持無人機發展。

跨黨訪問團結一致

郭昱晴還原說，她是在參加與美方的會談時，知道藍白將《無人載具特別條例》暫緩列案，因此她表達高度的遺憾，但她也強調「會與在野黨持續溝通」；她強調，美方在意台灣是否有自主防衛的決心，還有要如何提升自我防衛？出發前立法院長韓國瑜也有交代，跨黨派訪問很重要，「大家出國就是一致團結」，因此她並沒有「告洋狀」。

一同訪美的民進黨立委陳冠廷表示，與美方會談的最基本共識是原則上只能引述自己的意見，不可以透露其他人的意見，因此任何由其他委員或是來源轉述郭昱晴的話，都是違反這次會議的精神；另外，所有參與訪團的立委，都是站在國家團結的立場，並沒有所謂告洋狀的情形。

要藍白說清楚態度

陳冠廷說，郭昱晴只是針對台海的現況、還有對於現況的擔憂，以及希望與美方合作的項目說清楚；同樣訪美的民進黨立委李柏毅強調，三個黨共同參與訪美的行程，美方對於立法院的狀況也很清楚，國民黨的立委大多都急著說明為何要將預算從1.25兆刪到7800億，並強調未來會支持無人機發展。

「但同時藍白將行政院版《無人載具特別條例》暫緩列案！」李柏毅批評，這樣形同在台灣的國民黨立委打臉訪美的國民黨立委，而站在執政黨的立場，他們會持續跟在野黨進行溝通，希望不要有人誣陷郭昱晴，而國民黨也要說清楚，未來要如何推動國防自主。

沒特別聽到說詞

同行的國民黨立委賴士葆隨後受訪時也說，韓院長有特別交代出國訪問，跨黨派需要團結，而每個立委無論是否透過翻譯與美方官員各自溝通，他沒有特別聽到類似「告洋狀」的內容。

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