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無人機採購用特別預算或年度預算？龔明鑫表態了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
對於無人機採購要用特別預算還是年度預算，經濟部長龔明鑫表示，都歡迎。聯合報系資料照
對於無人機採購要用特別預算還是年度預算，經濟部長龔明鑫表示，都歡迎。聯合報系資料照

行政院提出「無人機發展條例」並編列2100億元的特別預算，但在野黨反對以特別預算方式編列，主張回歸年度預算。經濟部龔明鑫今日表示，針對產業支持的部分，特別預算或年度預算都歡迎，但國防部無人機的採購，則尊重國防部。

龔明鑫今日出席立法院經濟委員會，報告「經濟部、國家發展委員會補助案審查機制、投資案審議程序中之利益衝突迴避規範全面性檢討」，會前受訪時說明對無人機預算編列方式的看法。

無人機預算爭議核心在預算編列形式，行政院原規畫以特別預算方式推動無人機採購，但國民黨與民眾黨擔心特別預算無法監督，主張回歸立法院可逐年審查的年度預算，國民黨同時主張6年共編列2400億元，即每年在年度預算中編列400億元方式執行。

龔明鑫表示，行政院的版本是特別預算，但不管是特別預算還是年度預算，「我們都歡迎」，但國防部的採購則是尊重國防部，不論是國防採購還是產業支持，都希望能獲得大家的支持。

龔明鑫並解釋經濟部採購無人機的原因，主要是因為國營事業有需要，台電; 台水等，在設備巡檢上有無人機的需求，獲得預算採購後，會以增資方式提供給國營事業使用。

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