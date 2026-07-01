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楊珍妮控霸凌案調查不公 張惇涵：尊重救濟權、報告經得起檢驗

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院近日公布調查結果，認定經貿辦總談判代表楊珍妮涉職場霸凌副手顏慧欣，已宣布她自即日起停職。聯合報系資料照
行政院近日公布調查結果，認定經貿辦總談判代表楊珍妮涉職場霸凌副手顏慧欣，已宣布她自即日起停職。聯合報系資料照

行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮因涉入職場霸凌今起停職，楊質疑調查欠缺程序，也有部分經貿辦同仁聲援。行政院秘書長張惇涵重申調查過程有錄音、文字紀錄可循，調查報告經得起檢驗，依據相關辦法，行政院尊重且接受調查報告，也尊重楊的救濟權利。

針對國民黨立委翁曉玲質疑，只有常任文官才有停職問題，政務官有所謂「停職」？張惇涵說，政務人員只有「去跟留」，所有程序進行中，完成就會公布。

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣因病離世，傳出她生前遭遇職場排擠，行政院日前公布外部委員調查結果，認定楊珍妮持續以冒犯的負面方式，否定顏慧欣與經貿辦人員意見並打斷發言，造成冒犯性的不友善工作環境，構成職場霸凌，並據此予以停職。

立法院內政委員會今日審議行政院相關預算，國民黨立委張智倫、王鴻薇關注，楊珍妮公開質疑政院調查程序和結果，也有意採取救濟，也有部分經貿辦同仁發聲提出不同看法，政院應針對調查結果是否具備足夠公信力做出說明。

張惇涵指出，此次調查報告共約談了31人次，另有2人採書面陳述、1位是電話受訪，依法有錄音、筆錄可循，因此耗費3個月完成完整詳盡且公正的調查報告，依據「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，行政院尊重且接受調查報告，後續相關處理也在進行。

張惇涵說，他有看到部分經貿辦同仁發布聲明，上周政院公布的調查報告中也揭露，訪談人員對楊珍妮面對顏慧欣和經貿辦同仁的言行正反看法不一，也對楊珍妮管理風格評價兩極，這份聲明剛好證明調查報告所言屬實，調查報告絕對經得起檢驗。

張惇涵說，楊珍妮身為當事人，當然有權利用各種方式進行後續程序，行政院也會尊重。

至於行政院是否會將楊珍妮送監察院調查，張惇涵表示，監察院在行政院組成調查小組後已啟動調查，過程中除了行政院展開行政調查，行政院也配合監察院調查。

張惇涵 楊珍妮 翁曉玲 職場霸凌 顏慧欣 行政院

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觀察站／楊珍妮涉霸凌案 調查缺公信？政院須釐清

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