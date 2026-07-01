快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院最快2日拍板軍公教調薪方案 法制化一併討論

中央社／ 台北1日電
行政院長卓榮泰（圖）在520記者會表示回應軍公教調薪問題。中央社
行政院長卓榮泰（圖）在520記者會表示回應軍公教調薪問題。中央社

政院人事總處今天將召開軍公教員工待遇審議委員會，預計會後將薪資調整方案送至行政院。政院人士表示，相關調整方案出爐後，最快2日行政院會就會討論通過，也一併討論軍公教待遇調整法制化方向。

各界關注明年度軍公教待遇是否調升，據了解，人事總處今天將召開軍公教員工待遇審議委員會，將綜合評估經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動情形、民間企業薪資水準及政府財政狀況等相關指標數據，提出待遇調整的研析方案送行政院。

人事總處表示，軍公教員工待遇審議相關議題按程序進行，待行政院政策決定後對外公布。

政院人士說，收到研析方案後，預計最快在明天的行政院會拍板待遇調整方案，也會一併討論軍公教待遇調整法制化方向。

另外，由於公務員專業加給包含在待遇調整項目之中，人事總處已多次說明，若有規劃待遇調整方案，公務員專業加給也會被納入綜合評估。

根據行政院人事行政總處資料，軍公教近5次調薪在100年、107年各調整3%，111年、113年各調整4%，114年3%。行政院長卓榮泰日前指出，國家經濟的體質比過去都好，薪資調整幅度一定是在這樣基礎上思考。

軍公教 行政院 政院

延伸閱讀

調薪機率高 軍公教加薪案 政院最快明討論

證交所公布去年基層員工均薪 加薪最多不是半導體！這產業調升2成奪冠

一國多制？教師鐘點費挨批私校僅領公校7至8成 教團籲訂統一標準

國民教育下修5歲掀論戰 教育部建議維持現行條文

相關新聞

【重磅快評】監察院、外交部、財政部聯手陷蕭美琴於不義？

監察院日前公布一份關於2024、2025年間媒體報導外交部屢次外洩，甚至在案網被兜售的調查報告。其中最引人矚目的，當是2024年4月，當時甫當選副總統的駐美代表蕭美琴卸任返台，有一批「自用品」要通關，請外交部協助的公文。此案之所以引發注目，在於蕭美琴要外交部協助通關的私人物品中，包含23瓶酒。因個人攜入酒類有一定限制，如果確實未報關就放行，確實有特權問題。

綠喊藍白無人機打假球 白營中委：中央投入上千億台中分到多少？

民進黨近日持續以無人機產業議題批評藍白陣營，並指控「藍白打假球」，民進黨中央委員、台中市議員江和樹今天表示，真正該討論的，不是哪個政黨在打假球，而是中央到底替台中爭取了多少產業資源。

陳菁徽轟勞動部標案給兒少性剝削犯 國民黨團促全面清查採購制度

國民黨立委陳菁徽昨日揭露，勞動部今年度預算截至5月底已執行1076億元，勞動部委外標案得標廠商是兒少性剝削前科犯，近10年內該廠商拿到政府標案近6千萬元。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，針對勞動部具體要求公開採購案的評選資料與決標資訊，針對重複得標、特定廠商高度集中的採購案，啟動跨部會專案清查，並改革勞動部採購制度。

卓揆：無人機特別條例對一般預算影響小 盼在野支持國家非場面話

藍白立院黨版無人機條例草案擬將採購、發展支出回歸年度預算。行政院長卓榮泰說，政院版無人機採用特別條例，盼對一般預算影響最小、國家財政足以負擔，及有效率協助產業發展，盼在野黨稱「支持國家」不是場面話，共同合作為國家努力。

藍白無人機條例草案出爐 民進黨團：回歸年度預算排擠既有支出

藍白各自提出「無人機條例」草案，均主張回歸年度預算。民進黨團書記長范雲說，藍白版本權責機關在經濟部，偏重產業發展，但政院版是為國防急迫需求，且在野黨版本主張回歸年度預算，恐排擠既有施政支出。

國軍密集高強度練兵三部曲 透露台海情勢新訊號

國軍在6月下旬完成為期5天4夜的「立即備戰操演」，緊接著7月中旬又將展開同樣預計5天4夜的「聯合防禦操演」，8月上旬又將展開10天9夜的年度「漢光42號」實兵演習。不到2個月的時間內將進行3場高強度實兵操演，也被外界號稱「練兵三部曲」。 一連串密集的操演，與之前的演練有何不同？從「立即備戰操演」到「聯合防禦操演」 軍方究竟演些什麼？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。