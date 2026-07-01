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行政院最快2日拍板軍公教調薪方案 法制化一併討論
行政院人事總處今天將召開軍公教員工待遇審議委員會，預計會後將薪資調整方案送至行政院。政院人士表示，相關調整方案出爐後，最快2日行政院會就會討論通過，也一併討論軍公教待遇調整法制化方向。
各界關注明年度軍公教待遇是否調升，據了解，人事總處今天將召開軍公教員工待遇審議委員會，將綜合評估經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動情形、民間企業薪資水準及政府財政狀況等相關指標數據，提出待遇調整的研析方案送行政院。
人事總處表示，軍公教員工待遇審議相關議題按程序進行，待行政院政策決定後對外公布。
政院人士說，收到研析方案後，預計最快在明天的行政院會拍板待遇調整方案，也會一併討論軍公教待遇調整法制化方向。
另外，由於公務員專業加給包含在待遇調整項目之中，人事總處已多次說明，若有規劃待遇調整方案，公務員專業加給也會被納入綜合評估。
根據行政院人事行政總處資料，軍公教近5次調薪在100年、107年各調整3%，111年、113年各調整4%，114年3%。行政院長卓榮泰日前指出，國家經濟的體質比過去都好，薪資調整幅度一定是在這樣基礎上思考。
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