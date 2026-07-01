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郭昱晴駁美國面前「告洋狀」 林沛祥：有些立委自覺或許不夠

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
隨立法院長韓國瑜訪美的民進黨立委郭昱晴被指向美方「告洋狀」，國民黨立院黨團書記長林沛祥說，凡走過必留下痕跡，有些國會議員自覺性或許不夠，期待未來的國會代表團出國時，真正能代表中華民國，這是嚴重外交事故。記者屈彥辰／攝影
隨立法院長韓國瑜訪美的民進黨立委郭昱晴被指向美方「告洋狀」，國民黨立院黨團書記長林沛祥說，凡走過必留下痕跡，有些國會議員自覺性或許不夠，期待未來的國會代表團出國時，真正能代表中華民國，這是嚴重外交事故。記者屈彥辰／攝影

立法院長韓國瑜結束訪美，但風波一波未平而又起，隨團的民進黨立委郭昱晴被控向美方「告洋狀」，今早舉行記者會澄清。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，凡走過必留下痕跡，有些國會議員自覺性或許不夠，期待未來的國會代表團出國時，真正能代表中華民國，這是嚴重外交事故。

郭昱晴被指向美方「告洋狀」，指藍白在野惡意阻當軍購。郭昱晴今日表示，把她沒有講過的話塞入她的嘴巴，且同行的國民黨立委賴士葆也說，沒有告洋狀情況，質疑此舉目的是為模糊藍白在立法院杯葛無人機條例草案的事實。

針對郭昱晴說法，林沛祥說，凡走過必留下痕跡，如果有這樣聲音傳回來，且是從旅美的人傳回來，真實性是有可能的。有些國會議員的自覺性或許不夠，在言語上的拿捏，是國會議員必須要慎之又慎的地方，且在不同的場合，應該要講得體的話，這是國會議員最基本的素養。

林沛祥說，如果有人被懷疑有這方面的問題，身為國會議員，都應該深刻檢討，「當我們代表我們國家出去時，我們應該講什麼樣的話？我們應該注重在什麼樣的方面？我們應該幫我們國家爭取什麼樣的利益？而不是單純去發聲而已，尤其是在另一個國會。這是不應該發生的事情。這個問題其實從頭到尾都不應該發生。」

林沛祥說，既然發生，既然有疑問，還需要特別出來解釋，那就是愈描愈黑，期待未來的國會代表團出國時，真正能代表中華民國，中華民國整體利益最重要，而不是個人的政治秀或個人發表意見的地方，因為那是對方的國會，那是250年的民主法治國家（指美國），此事滿嚴重的，「以我自己在外交部待過，這其實是很嚴重的外交事故。我去的話，我可能什麼話都不敢講。」

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