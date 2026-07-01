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被美眾院前議長萊恩點名「變了」 國民黨：立場始終一致 期待深化合作
美國聯邦眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）表示，大陸國家主席習近平對台「溫水煮青蛙」的策略恐怕正在奏效，認為國民黨變了，現在費解地向中國靠攏；萊恩呼籲說，美國應該讓軍售順利進行，並協助美國盟友訓練和武裝。國民黨表示，國民黨立場始終一致：台灣安全必須建立在提升自我防衛能力，以及對話與嚇阻並行的基礎上。
面對台海議題，萊恩支持美國維持「戰略模糊」，但他也提到說，習近平對台施展溫水煮青蛙的策略恐怕正在奏效，指國民黨在台灣開始掌握權力，且費解地向中國靠攏；萊恩表示，如果你看20年前的國民黨，完全不是這個樣子。
國民黨今表示，尊重並感謝美國各界人士對台海情勢的關心。國民黨立場始終一致，台灣安全必須建立在提升自我防衛能力，以及對話與嚇阻並行的基礎上。國民黨也期待持續深化台美合作，共同維護台海和平與區域穩定。
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