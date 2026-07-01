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藍委質疑楊珍妮僅「停職」非「免職」 考試院：政務官就是去留
行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣霸凌案，行政院認定政委兼總談判代表楊珍妮霸凌成立，行政院長卓榮泰決定7月1日起停止楊珍妮政務委員職務。國民黨立委翁曉玲今質疑，只有常任文官才有停職問題，政務官有所謂「停職」？考試院秘書長劉建忻答詢表示，制度上來說，「政務官就是去留。」
立法院司法及法制委員會今審查「公務人員考績法」修正草案。針對楊珍妮被認定霸凌成立，部分經貿辦成員聲援楊，認為與外界偏頗描述有落差，盼完整反映事實全貌。翁曉玲質詢時問，若調查欠缺正當程序，政院內部調查是否淪為兒戲？劉建忻答詢表示，目前沒聽說在程序或組成上有任何問題。
翁曉玲質疑，卓榮泰要楊珍妮停職，她有疑問，政務官有所謂停職？應該只有常任文官才有停職問題，是否等於楊珍妮未來可以再回任政務委員？這是「政治性停職」？
翁曉玲追問，卓榮泰居心很奇怪，若認為楊珍妮行為有錯，正確做法應該直接免職；若涉及職場霸凌，要就直接送懲戒，行政院為何卻只有停職？劉建忻表示，這他不了解，任官任免是首長的權責。
劉建忻表示，制度上來說，政務官就是去留；至於相關人事狀況，應由行政院說明。他也表明，政務官不能準用「公務員保障法」規定。
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