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卓榮泰：無人機特別條例具備穩定性、持久性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關無人機特別條例，行政院院長卓榮泰1日表示，《國防自主無人載具採購特別條例》，是在補過去強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購的特別條例跟特別預算的不足，希望立法院能夠再度的體認到憲政體制的運作，行政院編列預算，立法院審議預算，這個角色不可以模糊，也不可以被破壞。

卓榮泰今日出席「金融競爭力論壇-前瞻亞資中心2.0」時受訪表示，這次行政院所提出的《國防自主無人載具採購特別條例》，是在補過去強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購的特別條例跟特別預算的不足。

卓榮泰說，著眼的是國家國防安全上的需求，還有分年在國家財政能力上的負擔，是足以因應的。那要針對的項目是，第一個是國內的產業要能夠持續的發展，而且要能夠有效率，而且能夠長年的來進行各項的國際合作，所以採用特別條例，當然有它的穩定性、持久性，而且在《預算法》的規定上對一般的預算影響是最小的。

卓榮泰提到，希望立法院能夠再度的體認到憲政體制的運作，行政院編列預算，立法院審議預算，這個角色不可以模糊，也不可以被破壞。我也希望在野黨的人士，目前有多位都到國外去，都說了很多支持國家的話，我希望這個是內心話，而不是場面話，一同為國家的努力，大家用最大的合作來達到最後的目標，謝謝。

此外，行政院秘書長張惇涵今日在立法用列席備詢時也提到有關無人機預算，他表示，第一個，《憲法》第59條規定預算是由行政院提出的；《憲法》第63條規定立法院議決預算案；《憲法》第70條更是規定立法院不得做對預算增加支出的提議。在野黨所提出的版本，恐怕明顯有違憲之虞。

第二個，《預算法》第91條也很明確的規定，如果立法院要就預算做大幅度的支出的決定，必須先跟行政院會商，並且要確認有沒有合適的財源，所以在野黨這樣子的版本增加了預算，恐怕也是有明顯的違法之虞。

第三個，他看到今天早上也有媒體報導，台灣新北的無人機產業的業者也有公開的表達說，如果不是走特別預算的程序，而是走年度預算的程序，恐怕對產業的發展是不利的，這是一個打帶跑的做法。

張惇涵強調，國防相關的計畫，尤其涉及到採購或者是跨國的合作，使用特別預算是行之有年的，原因在於它會比較持續而穩定，並且確實不容易排擠到年度的其他各項的預算，無論是建設、福利，又或者是其他的預算，也因此行政院這次提出了無人機的特別條例，匡列了2,100億，我們希望能夠透過特別條例，能夠穩定持續的發展臺灣無人機的產業。

另外，張惇涵說，今天剛好是7月1日，2026年過了一半了，預算都還沒有審完，今年的預算都還沒有審完，所以試想如果無人機相關的發展只放在年度預算裡面去，不知道哪一年的預算又會拖了3百多天沒有審，今年、現在、如今，就是活生生、血淋淋的例子。所以還是希望朝野政黨能夠為了台灣的國防發展、台灣的產業發展，能夠支持行政院版的特別條例跟特別預算。

卓榮泰 無人機 行政院 無人機特別條例 行政院版

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