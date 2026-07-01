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加拿大代表：加台往來架構不變 印太戰略明確提到台灣

中央社／ 台北1日電
加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie Louise Hannan）接受中央社專訪時表示，加拿大印太戰略明確提到台灣，加台往來大架構並未改變。中央社
加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie Louise Hannan）接受中央社專訪時表示，加拿大印太戰略明確提到台灣，加台往來大架構並未改變。中央社

加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗接受中央社專訪時表示，加拿大印太戰略明確提到台灣，加台來往大架構並未改變；被問及加拿大專注對中關係，她說，渥太華「就台北論台北」，持續與台北在各領域交流。

何曼麗（Marie Louise Hannan）去年9月就任，今年6月29日接受中央社專訪，這是她就任後，首次接受華文媒體專訪。

自從加拿大於2022年11月發布印太戰略後，加台關係深化，不僅加拿大軍艦已8度穿越台海，加台「投資促進及保障協議」（FIPA）已於2024年生效，2025年8月更簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，已舉行閉門海事工作坊。

然而，加拿大總理卡尼（Mark Carney）2025年3月上任後，加台關係備受挑戰。加拿大聯邦眾議員何潔思（Helena Jaczek）與那隆德（Marie-France Lalonde）今年1月13日提早結束訪台行程，並稱這是因為加拿大政府的建議，當時正值卡尼訪問北京前夕，卡尼是2017年來首位訪中的加拿大總理。

不到一個月後，駐加拿大代表曾厚仁接受外媒專訪提到，台加雙方早在2025年4月就完成「貿易合作架構協議」（TCFA）談判，卻至今仍未簽署，渥太華面對中國應展現「勇氣」。

對此，何曼麗表示，加拿大採取正面態度與台灣來往，這沒有改變。加拿大印太戰略明確提到台灣，而加方的一中政策也沒有改變，因此雙邊關係的基本架構並無改變，儘管加拿大聯邦眾議員團訪台時的狀況如此。

何曼麗也解釋，當時提早離台是由眾議員們自行決定的。

至於TCFA進度停滯，何曼麗說，TCFA已完成實質談判，目前正在後談判階段（post-negotiationphase），還有更多諮商正在進行。「我想說的是，這並不是罕見狀況」，加拿大與南韓的自由貿易協定就談了8年，但這不代表加拿大對此沒興趣。

被問到有報導指TCFA進度停滯是因中國因素，何曼麗說，渥太華與台北來往是「就台北論台北」（onits own merits），同時也重視與北京的往來。

何曼麗也提到，加拿大新政府面臨極具挑戰性的情況，尤其向來是最大經濟夥伴的美國提出對等關稅政策，「所以我想，任何地方都能理解，加拿大必須按照能夠兼顧各項不同優先事項的順序來開展工作」。

印太 加拿大 中央社

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