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挨批赴美告洋狀 郭昱晴駁：連同行藍委賴士葆都說沒有

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委郭昱晴、陳冠廷、李柏毅今出面回應訪美團內容。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委郭昱晴、陳冠廷、李柏毅今出面回應訪美團內容。記者劉懿萱／攝影

立法院韓國瑜率跨黨派立委訪美，隨團成員、民進黨立委郭昱晴被指向美方「告洋狀」，指藍白在野惡意阻當軍購。郭昱晴今譴責，把她沒有講過的話塞入她的嘴巴，且同行國民黨立委賴士葆也說，沒有告洋狀情況，質疑此舉目的是為模糊藍白在立法院杯葛無人機條例草案的事實。

郭昱晴說，部分媒體引述不明消息來源，甚至消息來源根本不在華府會談現場，她的重點很簡單是在6月28日，藍白擋下行政院所提出2100億無人機特別條例時，他們人正在華府最後一場的見面會，當時就表達非常遺憾，但重點是他們回到台灣，會持續地跟在野黨溝通，面對無人載具對國防戰力重要性。

郭昱晴表示，此次訪美過程中，美方最關切有兩件事，第一是台灣是否具備自主防衛的決心，第二是如何提升自我國防防衛能力；且訪美前，立法院長韓國瑜曾在行前會議中表示，此次跨黨派訪問相當重要，各黨派都可以就各自對此次訪美訴求向美方說明。

郭昱晴說，譴責以情緒性方式，把她沒有講過的話塞入她的嘴巴，且有媒體訪問同行的國民黨立委賴士葆，對方也說現場並沒有所謂「告洋狀」情況。既然跨黨派同行立委都已出面澄清，外界若仍持續穿鑿附會，恐怕只是另一種政治操作。

郭昱晴認為，外界將所有焦點集中在她個人身上，真正目的就是模糊藍白兩黨日前在立法院杯葛無人機條例草案的事實，未來將持續關注國民黨與民眾黨所提出的版本，看是說真的，還是只是打假球。

訪美團成員、民進黨立委陳冠廷說，在野黨立委跟美方會談應遵守基本共識，只能引述自己意見，立委間應互相尊重。此外，郭昱晴向美方所說是針對現狀、行政院面臨的挑戰一一地的說明清楚，認為應以參與會談說法為準，其他人說的不準確。

訪美團成員、民進黨立委李柏毅指出，國民黨立委急著向美方說明，上次軍購條例裡面，為什麼只通過了7800億，還說會支持無人機產業，但當天在台灣無人機特別條例被沒收，代表在台灣的國民黨立委，打臉在美國的國民黨立委，令他們感到非常遺憾。

郭昱晴 賴士葆 韓國瑜 立法院

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