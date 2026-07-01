楊珍妮「停職」可回任政委？ 考試院：政務官制度應為「去留」

行政院近日公布調查結果，認定經貿辦總談判代表楊珍妮涉職場霸凌副手顏慧欣，已宣布她自即日起停職。對此，立委翁曉玲質疑，政務人員停職，代表之後一個月、兩個月之後，楊珍妮又可以回來當政委嗎？考試院秘書長劉建忻說明，從制度上來講，政務官是「去留」。

立法院司法法制委員會1日審查「公務人員考績法修正草案」。

翁曉玲質詢提到，根據行政院要查報告顯示，政委楊珍妮長期利用權勢，持續地以冒犯、責罵、打斷發言等負面方式否定部屬，造成極不友善的工作空間。不過，身為政務官的楊珍妮，也透過經貿辦的公家資源聲明，政院的調查是聽信少數人士的片面言詞，欠缺正當程序。

翁曉玲詢問，如果調查程序真的像楊珍妮所言的欠缺正當程序，那麼行政院內部調查是不是就是個兒戲？這次行政院的調查委員會組成，幾乎都是行政院自己內部人員嗎？獲全部都是外部人員？

劉建忻答詢表示，根據他的了解，都有外部人員，目前沒有聽說在程序面、或組成上有任何問題。

翁曉玲追問，現在的情況，行政院長卓榮泰已經宣布楊珍妮停職，但政務官有所謂的停職嗎？停職這個概念，應該是屬於公務人員常任文官，如果有違法、失職，可能在懲處或懲戒時，有所謂停職。政務人員停職，代表之後一個月、兩個月之後，楊珍妮又可以回來當政委嗎？

劉建忻回應，從制度上來講，政務官是「去留」。翁曉玲認為，既然政務官是「去留」，那卓榮泰應該表明從今以後就解聘、或不續聘楊珍妮；卓揆現在說「停職」，這是政治性停職，不是法律停職的概念。

劉建忻表示，對於該案相關人事程序的狀況，可能要由行政院來說明，「這個我們就不了解」。翁曉玲強調，從考試院、銓敘部的角度來看，制度上「停職」，基本上是只有常任文官才有的停職，政務官目前缺乏專法的規範，像這次情節嚴重的職場霸凌，應該直接送懲戒，但行政院也沒有送懲戒。

對於政院是否將楊珍妮送懲戒，劉建忻坦言，這部分他不了解，對於政務官的處理、任免，本來就是公務機關首長的權責。

有關劉建忻提到「任免」，翁曉玲說，所以卓榮泰正確的作法應該是直接免職楊珍妮，而不是用停職的概念。她提到，前監察院秘書長李俊俋，過往也曾濫用公務車載狗去美容，後來監察院沒有處理，因為李俊俋辭職了，之後連一點懲處都沒有。