國民黨提6年2400億無人機預算 顧立雄：如何保證每年400億到位？

國民黨立院黨團提出黨版無人機發展條例草案，提出2400億元預算額度。國防部長顧立雄質疑，國民黨宣稱列入年度預算可以提供穩定財源，但假如行政部門真的提出每年400億元預算，國民黨會不會完全支持？還是會如同審查今年預算一樣拖延審查、大砍預算數額？

國民黨提出黨版無人機發展條例草案，提出6年2400億元預算額度，除了採購無人機之外，還計畫推動相關產業，不過將納入年度公務預算；民眾黨也提出黨版草案。

顧立雄表示，他看到國民黨版條文第15條，規範中央政府每年提出400億元預算，還強調這是提供無人載具產業發展及國防建設的穩定財源，但令他困惑的是，假如行政部門真的提出400億元預算，國民黨能不能完全支持？或仍會如同審查今年預算一樣拖延審查、甚至大砍各部會的無人機預算？

顧立雄質疑，對於將無人機預算納入公務預算後，國民黨的審查態度如何？對於一方面要求政府編列每年400億元預算、同時納入年度預算，還說這是穩定財源；希望在野黨可以釋疑，在國民黨的架構下，這三者之間如何進行審查，才能達到國民黨形容的穩定財源？

對於國民黨版要求逐年達成自製率的進度目標，顧立雄說，相關細節可以再和國民黨進一步研討，也要做產業面商情調查，不過行政院的版本是用大量、長單、迭代創新，希望達到資源集中、規模穩定，國民黨的版本能不能達到這樣的功能？