藍版無人機條例回歸年度預算 張惇涵點名盧秀燕：恐違憲

立法院在野黨團預計提出無人機條例，將採購、發展支出回歸年度預算，藍營版本預算規模更高於政院版。行政院秘書長張惇涵指出，此舉恐怕明顯違法違憲，涉及採購或跨國合作的國防相關計畫，使用特別預算能維持穩定，不排擠建設、福利等年度各項預算，盼朝野政黨支持。

行政院會上月通過研擬2100億元特別預算的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨與民眾黨立法院黨團昨天各自提出回歸年度預算的版本，連同政院版，預計周五付委審查。藍營版本為6年編列2400億元，白營版本則未做額度限制。

立法院內政委員會今日繼續審查行政院預算，媒體關注，政院如何看待在野版本提出的預算規模高於政院版，是否排擠其他預算。

張惇涵會前受訪指出，憲法第59條規定，預算由行政院提出，憲法第63條規定，立法院議決預算案，憲法第70條也規定，立法院不得做對於預算增加支出的決定，台中市長盧秀燕、在野所提版本恐怕明顯有違憲之虞。

張惇涵續指，預算法第91條也明確規定，立法院若要就預算做大幅度的支出決定，必須先跟行政院會商，確認是否有合適財源，在野版本增加預算，恐怕也有明顯違法之虞。

張惇涵表示，有媒體報導，新北無人機產業業者也公開表達，若不是走特別預算程序，而是採年度預算，恐怕對產業發展不利，這是一個「打帶跑」的做法。

張惇涵說，涉及採購或跨國合作的國防相關計畫，使用特別預算行之有年，原因在於比較持續且穩定，不容易排擠到年度各項預算，比如建設、福利或其他，因此，行政院提出2100億元無人機特別條例，盼藉此穩定發展台灣無人機產業。

張惇涵也說，今天是7月1日，2026年過了一半，今年的預算都還沒審完，如果無人機相關發展只放在年度預算，不知道哪一年的預算，又會拖了300多天沒有審，現在就是鐵錚錚、活生生、血淋淋的例子，還是希望朝野政黨能為台灣國防和產業發展，支持行政院版的特別條例跟特別預算。