美眾院前議長萊恩：國民黨變了 現在費解地向中國靠攏

美國聯邦眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）30日表示，中國國家主席習近平對台「溫水煮青蛙」的策略恐怕正在奏效，認為國民黨變了，現在費解地向中國靠攏；萊恩呼籲說，美國應該讓軍售順利進行，並協助美國盟友訓練和武裝。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）30日舉行「2026全球安全論壇」，邀請學者專家針對美國未來的防衛議題進行討論。

面對台海議題，萊恩支持美國維持「戰略模糊」，但他也提到說，習近平對台施展溫水煮青蛙的策略恐怕正在奏效，指國民黨在台灣開始掌握權力，且費解地向中國靠攏；萊恩表示，如果你看20年前的國民黨，完全不是這個樣子。

萊恩認為說，習近平看到中國在滲透戰上取得進展，未來可能對「簡單的方法」更有信心，意指習近平可能不會選擇強行武力犯台。

不過，萊恩還是認為說，美國應該讓軍售順利進行，並向美國盟友表明，美方願意幫助他們訓練和武裝，也應該讓美國印太司令部取得他們需要的裝備，同時持續改革美國在該地區的無人機潛力。