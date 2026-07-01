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教長稱身體不適請假被抓包輔選去...游淑慧嘆示範什麼叫教壞小孩
立院教育文化委員會日前原定審查「國民教育法」等案，由教育部次長張廖萬堅出席詢答。教育部長鄭英耀則被抓包以「身體不適」為由請假未出席，實際卻前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。國民黨議員游淑慧說嘆，部長示範什麼叫「錯誤示範」，教壞孩子。
游淑慧說，她記得國三聯考前，老師要求我晚上留校自習，除非生病才能請假。有時候她會裝病請假，偷溜回家。那是她15歲、一個國中生會耍的小滑頭。沒想到，堂堂教育部長鄭英耀，70歲了還在示範同一招。
「一個國中學生會做的事，教育部長也在做；只是學生叫『小滑頭』，部長則是『士大夫無恥』。」游淑慧說，她突然覺得自己當年也不用太內疚了，部長示範什麼叫「錯誤示範」，教壞孩子。
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