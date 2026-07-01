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民進黨權力核心改選 5連霸資深中常委陳茂松最後一戰父子檔登記
民進黨7月19日召開全國黨員代表大會，改選中執委、中常委及中評委，日前登記完成，嘉義市綠營政壇「長青樹」、正國會派系現年70歲資深中常委陳茂松，與兒子陳昱廷同時登記參選中執委，「父子檔」參選象徵世代交棒啟動。
陳茂松曾任嘉市議員、民進黨嘉市黨部主委，長年深耕地方，在民進黨中央權力核心，陳茂松是「長青樹」。他連續8屆當選中央執行委員，締造「8連霸」紀錄，並連續5屆當選中常委，是正國會派系在中常會代表，也是黨內最資深中常委，受黨主席倚重，是中央選對會成員，參與全國重要選舉布局。
2019年前立委高志鵬辭中常委職務，陳茂松獲正國會推派遞補中常委，之後一路連任至今，在黨中央重大政策、選舉提名及黨務決策上均扮演重要角色。正國會龍頭是外交部長林佳龍，陳茂松表示，這次最後一次參選中執委。他說，原計畫退休，但在林佳龍及派系成員勸進下，決定再戰最後一次，傳承兼培養人才，帶兒子陳昱廷投入選舉，累積歷練。
首次參選中執委的陳昱廷，連任全國黨代表，擁有南華大學管理學碩士學位，曾任前立法院長游錫堃國會辦公室秘書，長期參與黨務及國會工作，雖尚未投入公職選舉，但累積行政與組織歷練。此次與父親同時登記參選，也讓外界視為陳茂松啟動接班布局。
民進黨中執委由全國黨代表選出，再由中執委互選產生中常委，中執委選舉向來是派系布局重要起點。賴清德總統兼任黨主席，年底九合一選舉前，改選黨中央權力核心，各派系爭取席次，並推動世代交替。嘉市陳茂松最後一戰，與兒子父子檔角逐中執委；嘉縣英系龍頭、也是嘉義綠營政壇「長青樹」前立委陳明文兒子、立委陳冠廷登記參選，陳茂松父子檔、陳冠廷參選受關注。
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