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傳國安官員指藍白「無人機條例」玩假的 陳以信：政院版7條文要2100億

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報資料照片
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報資料照片

藍白相繼「無人機條例」草案，均主張回歸常態性年度預算編列；據自由時報報導，國安官員拋出三大指標質疑在野「玩假的」。國民黨文傳會主委陳以信回擊，國安官員根本是在「打稻草人」，拿一連串假設性情境自問自答，毫無根據就先替在野黨扣帽子、貼標籤，完全不是就法案內容進行理性討論，而是替民進黨操作政治攻防。

陳以信表示，在野黨版條文尚未完成審查，國安官員就自行假設「戰力不足」、「量能不足」、「排除國防」等情境，再據此宣稱在野黨「玩假的」，這種先射箭再畫靶、先定罪再找理由的做法，不僅缺乏專業，更暴露民進黨只想抹黑在野黨的惡劣政治心態。

陳以信質疑，真正「玩假的」是行政院自己。他批評，行政院提出的無人機特別條例草案，竟然只有區區七個條文，三張A4紙，幾乎沒有建立產業發展、採購機制、技術提升及監督管理等完整制度設計，只想藉一部空殼法案包裝2100億元特別預算，根本是把「無人機當提款機」，利用特別預算「刷卡換現金」。

陳以信強調，真正負責任的立法，是建立制度、完善法制、兼顧國防需求與產業發展，而不是拿一本只有七條文的空白支票，就要求國會無條件買單。民進黨若真心重視無人機國家隊，就應提出完整制度，而不是一面高喊抗中保台，一面企圖用最粗糙的立法程序向國會要錢。

陳以信抨擊國安官員不該淪為民進黨的政治打手，不該用假設性議題打擊稻草人，更不要企圖以國安之名掩飾行政院「法案空洞、預算灌水」的事實。真正需要接受全民檢驗的，不是在野黨，而是行政院這部只有七條文、卻要上千億元預算的「刷卡換現金」版本。

陳以信 國安 無人機

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