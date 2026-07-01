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調薪機率高 軍公教加薪案 政院最快明討論

聯合報／ 記者余弦妙歐芯萌黃婉婷／台北報導

軍公教待遇調整可望近期定案。據悉，人事總處已與相關團體座談，包含調薪、專業加給調整、調薪法制化三大關鍵議題討論已進入最終階段，若一切順利，最快明天送入行政院會中討論，確切議程待拍板。

行政院長卓榮泰回應媒體提問時曾表示，明年軍公教調薪，將朝過往的百分之三至四為基礎上思考。人事總處已向政院爭取調薪，並邀集公教團體代表座談，蒐集各界意見，並綜合經濟成長率、消費者物價指數及其他財經指標，提送軍公教員工待遇審議委員會審議；據了解，調薪機率相當高。

另一項重要議題是調薪法制化，立法院正審查立委所提「軍公教人員待遇調整條例」草案，人事總處已將修法版本送行政院，朝正面方向發展，近期也可望拍板。至於公務人員專業加給，人事總處日前表示，將於六月底前提出公務人員專業加給表大幅調整方案，並送交行政院審議。

外界關注調薪幅度，卓榮泰日前表示，自二○一六年以來，軍公教已調薪四次，累計調幅約百分之十四。考量勞工及軍公教人員過去一年對國家的付出，加上國家整體經濟表現優於以往，政府將朝加薪方向審慎評估，並以高於過去百分之三至四的慣例幅度，作為思考基礎。

另外，立法院司法及法制委員會今天將審查考試院所提「公務人員考績法」修正草案，朝野凝聚高度共識，希望幫公務員爭取更好待遇。此次修法將公務人員考績等次從甲、乙、丙、丁四等次，調整為優秀、良好及未達良好三等次，並配套明訂優秀、未達良好等具體事由。修法增訂年終考績考列優秀等次且符合特定要件者，優先列入陞任甄審及晉升官等訓練名單。

軍公教 加薪 機率 卓榮泰

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