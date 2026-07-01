觀察站／楊珍妮涉霸凌案 調查缺公信？政院須釐清

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮涉入職場霸凌案，歷經三個月的行政調查後，本該隨調查報告出爐平息爭議，卻因內容和程序遭到質疑，不僅楊珍妮本人二度指控調查欠缺正當程序，不少經貿辦同仁也給予聲援，風波至今餘波盪漾。面對質疑，政院有必要對外釐清，避免徒留爭議。

第一層須釐清的是「霸凌認定」的模糊紅線。根據行政調查報告，兩項成立的職場霸凌行為，核心理由是楊珍妮逾越職務正當合理範圍，持續以負面方式否定與打斷發言，造成冒犯性不友善工作環境，導致同仁身心遭受巨大壓力。

楊珍妮則質疑，這兩項指控未提示證據、給予她說明或答辯機會，欠缺正當程序；她也說，主管未能採納同仁建議，不能與歧視、侮辱言行等造成敵意或冒犯的不友善作為相提並論，更不能視為霸凌。

這項指控點出高壓工作環境中，「嚴格管理」與「職場霸凌」間難以界定的紅線。行政院若不能釐清箇中差異，只會流於各說各話。

第二層為「程序是否完備」。調查報告提到，此案因沒有申訴人，並非職場霸凌申訴調查，而是基於公務員執行職務的安全防護啟動的行政調查。既然如此，調查結論是否能直接認定當事人涉職場霸凌，並成為行政院長卓榮泰據以將政務官停職的處分依據？政院有必要說明，否則，也可能讓楊珍妮的救濟程序充滿不確定性。

行政院本意希望透過外部調查建立公信力，平息風波與告慰逝者，但調查結果出爐後，反而衍生出新戰場，並非社會想看見的結果。如何釐清相關疑點，建立調查公信，將是行政院無可迴避的責任。