公文外洩 外交部：精進資安防護

監察委員林文程、賴鼎銘、葉宜津公布「外交部文件遭暗網兜售等情案」調查報告，確認外交部共有十三件公文遭不法人士於暗網揭露並公開兜售，包含時任駐美代表蕭美琴返國時，透過外交部要求關務署免於私酒查驗。外交部發言人蕭光偉昨在例行記者會表示，全面檢討公文收發與使用管理，落實防堵駭侵；對於監察院的調查結果與建議，外交部虛心接受並持續精進資安防護。

根據監院調查，二○二四年四月十七日，暗網帳號名為「Tonya」的不明人士在網上兜售外交部外流文件，包含與邦交國關係評估、駐美代表處等七份內容；同月十九日，帳號名為「tonyb」的不明人士更在暗網討論串貼文，誣指蕭美琴透過外交部走私酒類。不過，民進黨立院黨團書記長范雲說，其實酒的數量不多，多是外交場合他人贈與，外界不應誤導，配合認知作戰。

調查報告指出，外洩文書類型多樣，其中二○二四年「我與邦交國雙邊關係燈號評估」文書，是外交部陳報行政院秘書長的機密資料，依法核定為「機密」等級，禁止非經授權複製，但行政院承辦人員於內部作業過程中違規掃描複製，引起洩漏風險。此外，去年間外流的「台灣民主基金會執行長致外交部部長信函」，頁面也標註機密。

監委表示，外交部二○二四年案發之初，僅憑初步資訊鑑識及行政調查結果，即率爾排除機關公文系統遭駭侵可能，等到隔年再發生同類事件，外交部經比對公文內容雷同，卻仍以第一級資通安全事件通報。

民眾黨團總召陳清龍說，外交部應立即啟動行政調查，並追查洩漏來源。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，蕭美琴赴捷克被跟蹤，據說此為共諜外洩的情報；捲入共諜案的外交部前諮議何仁傑被無罪釋放，相關問題應該問國安會秘書長吳釗燮怎麼看待？