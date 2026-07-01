無人機條例 藍、白、政院3版本周五付委審查

行政院會上月通過研擬二一○○億元特別預算的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨與民眾黨立法院黨團昨天各自提出回歸年度預算的版本，連同政院版，預計周五付委審查。

民眾黨團總召陳清龍說，希望各版本都能在委員會充分討論，「國民黨團、民眾黨團及行政院版本，大家提出來，就在委員會充分討論」。

民進黨發言人林楚茵表示，國防自主與不對稱戰力的建置具高度迫切性，行政院版採特別預算方式編列，完全遵循過往「海空戰力提升計畫採購特別條例」等前例，同樣須送立法院完整審查並接受審計嚴格監督，絕無規避監督，呼籲在野黨全力支持行政院版特別條例草案，切勿因政治杯葛延宕國防建軍期程。

但國民黨文傳會主委陳以信批政院版根本是藉發展無人機之名，行「刷卡換現金」之實。中廣前董事長趙少康也批評，明明可以透過正常預算推動，民進黨偏偏要走特別預算的老路。

國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨團版回歸年度預算，分為六年編列二四○○億元，用途寫得非常清楚，只能用在無人載具的採購、生產、維修、訓練、測試場域及產業聚落發展，不是什麼都能塞、什麼都能報，且單一採購超過一億元，就必須向立法院提出書面報告，未來每年也要提出執行成果，包括採購進度、國產化比例、重大缺失與改善措施。

民眾黨團版本明定行政院應設置國家無人機產業發展戰略特別委員會，統籌協調、推動及督導全國無人機產業政策，每半年至少召開會議一次，審議無人機產業發展綱領及重大政策事項，遇有重大事件得召開臨時會議。