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藍委加碼500億特別預算 購美無人機

聯合報／ 記者唐筱恬陳柄亦張文馨陳敬丰／連線報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥（中）、首席副書記長許宇甄（右）、立委賴士葆（左）昨天舉行記者會，說明黨版無人機條例草案內容。記者曾吉松／攝影
國民黨立院黨團書記長林沛祥（中）、首席副書記長許宇甄（右）、立委賴士葆（左）昨天舉行記者會，說明黨版無人機條例草案內容。記者曾吉松／攝影

藍白立法院黨團均提出無人機條例相關草案，預計本周五院會與行政院版本一同通過付委審查。國民黨立委賴士葆昨預告，將提出「無人載具產業升級發展條例」、「國防戰略無人載具國外採購暨技術合作特別條例」二草案，除了發展無人機產業外，加碼五百億元特別預算對美採購無人機並要求技術移轉，以促進國內產業升級。

由於賴士葆日前參與立法院長韓國瑜的訪美團，回台就提案以特別預算對美採購無人機，格外引人矚目。

據了解，台中市長盧秀燕前天北上夜會國民黨立委商議無人機條例時，對於「加碼」增加特別預算五百億對外採購無人機表示支持，也認為黨團可以開放討論，重點是在野黨要負責任提出更完整的無人機發展版本，而不是像政院版空白授權。

另外，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言在接受本報專訪時透露，將在七月二日與盧秀燕共同主持無人機論壇，且他看好中台灣的產業能量。據了解，谷立言日前與立法院副院長江啟臣吃早餐時，江聊到很多業者抱怨賴政府將資源投注在綠營執政縣市，還要台中供應鏈支援他們，谷立言表示「的確應該平衡」。

盧秀燕昨受訪表示，無人機條例相當重要，關係到台灣打造下一座護國神山，「造山者要有決心、要有行動」，她前晚特別北上與部分藍營立委碰面，一方面表達意見，另外溝通整合、集思廣益。她認為國民黨二千四百億元版本，比行政院二千一百億元版本更優，不僅預算高出三百億元，對產業補助也比政院版本更高，可說是目前最好版本，希望中央跟進。

國民黨團昨天公布「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，分六年編列二四○○億元，且以年度預算支用。賴士葆表示會支持黨團版，但自己將提出二項草案，第一項為「無人載具升級發展條例」草案，從年度預算支用，但未匡列金額，新增研發支出百分之廿五投資抵減、生產設備百分之三至百分之五投資抵減、法人股東投資百分之廿抵減等，強化業者投資誘因。

另外，賴士葆提出「國防戰略無人載具國外採購暨技術合作特別條例」草案，新增五百億元以特別預算方式編列，用於採購高空長航時監視及偵察、精準打擊、反潛能力等無人機，且採購必須訂定「技術移轉及工業合作條款」，採購情形、技術移轉成果必須定期向立法院報告。

賴士葆表示，台灣目前有兩百多家無人機廠商，但共同問題是缺乏高階無人機；考量美國等其他國家在高階戰略無人機、衛星資料鏈等領域具備先進技術，所以才對美國等其他國家採購。

賴士葆表示，透過對國外採購，包括美國、法國、烏克蘭等其他國家，向他們購買無人機並要求技術移轉。草案中將明定每一採購案均應附加技術移轉及工業合作條款，工業合作價值不得低於採購契約金額之百分之四十。

賴士葆解釋，他提的兩個條例，目的都是為提升國內無人機產業發展，「無人載具升級發展條例」草案主要是獎補助國內廠商，經費應回歸年度預算；「國防戰略無人載具國外採購暨技術合作特別條例」草案則是動用特別預算，但若政府沒對美採購到無人機，那這筆預算就不能動用。

無人機 盧秀燕 韓國瑜 賴士葆

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