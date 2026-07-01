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三軍聯合畢業典禮 賴總統再提「互不隸屬」

聯合報／ 記者李人岳鄭媁／台北報導
「三軍八校院聯合畢業典禮」昨在北投復興崗舉行，賴清德總統（前排右二）致詞時再度提及「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。圖為賴總統和畢業生拍攝大合照。記者邱德祥／攝影
「三軍八校院聯合畢業典禮」昨在北投復興崗舉行，賴清德總統（前排右二）致詞時再度提及「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。圖為賴總統和畢業生拍攝大合照。記者邱德祥／攝影

賴清德總統昨在三軍八校院聯合畢業典禮再次強調，追求和平，絕對不能夠以犧牲國家主權、限縮人民的民主自由為代價。他呼籲畢業生，面對中國對國軍的各項滲透、分化，務必要建立清楚的敵我意識，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，抗拒各種威脅與利誘。

賴總統致詞時指出，當前面對中國不斷在東海、台海及南海對周邊國家進行軍事行動、灰色地帶侵擾等各種複合式威脅和挑戰，台灣將持續提升自我防衛能力，並與民主有盟國家緊密合作、肩並肩發揮嚇阻的力量，達到「以實力達到和平」的目標。

他強調，軍人的榮譽，來自對國家的忠誠、對職責的堅守，以及對人民的承諾；面對各種威脅、挑戰，以及中國對國軍的各項滲透、分化、破壞與間諜活動，所有畢業生務必建立清楚的敵我意識，反共產、反併吞，堅定民主自由的價值信念，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，抗拒各種威脅與利誘，才能夠捍衛國家的主權與安全。

針對賴總統提到「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，國民黨文傳會主委陳以信批評，三軍聯合畢業典禮是勉勵軍校畢業生肩負保家衛國使命的重要場合，不應淪為總統宣揚「新兩國論」意識形態，進行政治動員的舞台。

陳以信指出，賴總統近來屢次利用國家重要典禮重複宣示其「新兩國論」主張，如今更將這套政治論述帶進三軍聯合畢業典禮，令人憂心執政者正試圖將特定政黨意識形態包裝成國軍教育內容，模糊軍隊國家化與對憲法的忠誠義務。

今年「三軍八校院聯合畢業典禮」，包括陸、海、空軍官校、國防大學政戰學院、管理學院、理工學院、國防醫學大學、空軍航空技術學院等八所校院，一千五百一十六名畢業生。

賴清德 東海 國軍

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