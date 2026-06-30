監委指追國民黨政治檔案延宕 國發會：已帶回226箱

監委今天指出，政治檔案應移歸國家，但國發會等承接機關不夠積極，導致進度延宕。國發會晚間表示，國民黨7度拒絕後，已經依法帶回226箱，經初步判斷，部分檔案確實涉及威權統治時期國民黨黨務組織以及監控海外人士等案件，有待進一步審定。

監察委員范巽綠、林郁容、高涌誠今天透過新聞稿表示，依法規定，政治檔案應移歸國家。但促轉會發現國民黨仍有黨內政治檔案未通報，國發會等承接機關未積極運用法律賦予權限，也未與司法機關有效合作，使相關檔案審定工作延宕近6年，行政院應督同主管機關改進。

國發會晚間發布新聞稿作出3點說明，第一，今年5月，國發會已經帶回226箱檔案。國民黨自114年9月至今年2月間，6度不配合提出或會同至國民黨板橋庫房檢視其持有的政治檔案；今年5月26日，國發會派所屬檔案管理局前往國民黨庫房，要求提出工作會檔案，國民黨第7度拒絕，因此依促進轉型正義條例第15條規定帶回226箱檔案，並通知國民黨派員自6月16日起，會同在檔案局配合開箱清點檔案，據以辦理後續審定作業。

國發會說明，第二，檔案是保存歷史的真實紀錄，徵集政治檔案是國家推動轉型正義工程不可或缺的一環；而上述226箱檔案開箱至今，初步判斷部分檔案確實涉及威權統治時期國民黨「文化工作會」、「海外工作會」等黨務組織，以及辦理書刊查禁及進口管制、偕同情治機關與駐外單位監控海外人士、打擊海外台獨活動等案件的相關檔案，有待進一步逐筆審定。

國發會表示，第三，檔案局已積極加速辦理開箱及清點作業，待所有檔案開箱完畢後，會依檔案內容排定優先次序，以分階段執行；將就高度相關者優先辦理審定及移歸作業，並接續辦理目錄補編、修護、數位化及開放等工作。